РСПП включил ПАО «Уралкалий» в число лидеров по устойчивому развитию, корпоративной ответственности и отчетности

ПАО «Уралкалий» включено в список российских компаний-лидеров в области устойчивого развития, корпоративной ответственности и отчетности. Такое решение принял Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

По итогам 2020 года «Уралкалий» вошел в ESG-индексы РСПП «Ответственность и открытость» (высшая Группа А) и «Вектор устойчивого развития». Индекс «Ответственность и открытость» анализирует качество раскрытия в публичной корпоративной отчетности информации о деятельности промышленных предприятий в сфере корпоративной социальной ответственности, а также определяет направления, приоритетные для лидеров российского бизнеса в области устойчивого развития. Индекс «Вектор устойчивого развития» анализирует динамику деятельности компаний, его основная цель — оценка изменений основных социально-экономических и экологических показателей предприятий за определенный период времени.

Индексы РСПП по устойчивому развитию, корпоративной ответственности и отчетности составляются с 2014 года. Цель проекта — создание инструментария независимой оценки деятельности компаний с целью продвижения системного представления об устойчивом развитии и корпоративной ответственности, а также повышения уровня прозрачности и качества управления в этой области. С 2017 года индексы РСПП включены в международную базу данных по рейтингам и индексам в области устойчивого развития.

ПАО «Уралкалий» является одним из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в городах Березники и Соликамск (Пермский край). В основном производственном подразделении компании работает более 12 тыс. сотрудников.