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СКА разгромил «Сочи» благодаря хет-трику Кузьменко

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА в гостях нанес крупное поражение ХК «Сочи». Игра, состоявшаяся на льду местного Дворца спорта «Большой», завершилась победой армейцев из Петербурга со счетом 4:1.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Андрей Кузьменко (трижды) и молодой форвард Владислав Цицюра.

После 41-го сыгранного матча СКА с 58 очками по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. Следующую встречу в рамках КХЛ петербургская команда проведет 30 декабря — в гостях против финского «Йокерита».

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