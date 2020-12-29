СКА разгромил «Сочи» благодаря хет-трику Кузьменко

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА в гостях нанес крупное поражение ХК «Сочи». Игра, состоявшаяся на льду местного Дворца спорта «Большой», завершилась победой армейцев из Петербурга со счетом 4:1.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Андрей Кузьменко (трижды) и молодой форвард Владислав Цицюра.

Победа!

Хет-трик Кузьменко и первый в КХЛ гол Цицюры приносят нам два очка в Сочи!#СОЧСКА pic.twitter.com/RmXSK9xfjN — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) December 28, 2020

После 41-го сыгранного матча СКА с 58 очками по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. Следующую встречу в рамках КХЛ петербургская команда проведет 30 декабря — в гостях против финского «Йокерита».