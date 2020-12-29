Удмуртия выплатила 131,5 млн рублей по 15-му купону 10-летних облигаций

Удмуртия выплатила 131,5 млн руб. в счет погашения 15 купона 10-летних облигаций серии 35002. На одну облигацию выплачено 26,3 руб. при ставке купона 10,55% годовых, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Национального расчетного депозитария.

Облигации указанной серии были размещены в объеме 5 млрд руб. в сентябре 2016 года. Они имеют 39 купонных периодов, ставка первого составляет 10,55%, ставки последующих купонов приравнены к первому. Дата погашения выпуска — 19 сентября 2026 года. 50% номинала будет погашено в дату выплаты 35-го купона, оставшиеся 50% — при полном погашении.