В Ярославле еще три семьи из дома на Батова купили новые квартиры

В Ярославле еще три семьи из пострадавшего от взрыва газа дома на улице Батова, получат выплаты на приобретения новых квартир, сообщили в пресс-службе городской мэрии. В сообщении уточняется, что всего до Нового года восемь семей из 12 наиболее пострадавших квартир, приобретут новое жилье взамен утраченного.

Заместитель мэра Ярославля по социальной политике Елена Новик рассказала, что на межведомственной комиссии было рассмотрено три пакета документов на приобретение квартир. Все они были одобрены, средства на покупку будут переведены собственникам уже 29 декабря.

Ранее из резервного фонда регионального правительства было выделено более 29,3 млн руб. для приобретения жилья собственникам 12 квартир из наиболее пострадавшего от взрыва второго подъезда. “Ъ-Ярославль” сообщал, что размер выплаты, на которую будет приобретаться новое жилье составит 42 389 руб. за один кв. м. Квартиры должны располагаться на территории города Ярославля. Построены они должны быть не ранее 2000 года и их площадь не должна быть меньше площади утраченного жилья.

В пресс-службе уточнили, что все квартиры, приобретаемые взамен утраченных, больше по площади квартир в пострадавшем доме на Батова. Одна из квартир, одобренных к покупке, располагается в Заволжском районе, еще две квартиры – в Дзержинском районе.

Напомним, взрыв в многоквартирном жилом доме на улице Батова в Ярославле произошел вечером 21 августа. В результате взрыва погибли три человека и четверо пострадали. В доме произошло частичное обрушение конструкций на нескольких этажах. Из дома были эвакуированы более 200 человек, большинство из которых было размещено в пунктах временного размещения, открытых в гостиницах «Которосль» и «Азимут». На данный момент почти все семьи уже переехали из гостиниц в съемные квартиры. Часть из них уже подготовили необходимые документы и приобретают новое жилье.

Екатерина Руденко