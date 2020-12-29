Ярославское АТП за год получило 60 новых автобусов

В Ярославское автотранспортное предприятие накануне Нового года поступили еще пять новых автобусов Nefas большого класса вместимости, сообщили в региональном департаменте транспорта. В сообщении отмечается, что в целом за год на АТП, выполняющем основную часть межмуниципальных пассажирских перевозок в Ярославской области, автопарк обновился на 60 автобусов.

По данным департамента, поступивший транспорт оснащен эргономичными сиденьями, ремнями безопасности, кондиционерами, видеосистемой, системой мониторинга и контроля. В автобусах 46 посадочных мест, а общая вместимость автобусов рассчитана на 75 человек.

Директор департамента Сергей Кайгородов пояснил, что на данный момент вся техника проходит необходимые проверки и готовится к выходу на линии. Автобусы в дальнейшем будут переданы в филиалы предприятия и будут работать в Гаврилов-Ямском и Ростовском районах, а также на ярославских пригородных маршрутах.

Заместитель председателя правительства области Максим Авдеев уточнил, что это уже восьмая партия транспорта, закупленных в этом году.

«Это способствует повышению качества оказания транспортных услуг: поездки по межмуниципальным маршрутам становятся более комфортными и безопасными. В планах – обновить региональный автопарк на 100%. Ставим эту задачу перед всеми перевозчиками»,— рассказал господин Авдеев.

Екатерина Руденко