Трое детей погибли в пожаре в Новосибирске

В Октябрьском районе Новосибирска произошел крупный пожар в восьмиквартирном доме. Погибли четыре человека, трое из них — дети, сообщает старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

«Кроме того, по указанию руководителя следственного управления организована доследственная проверка на предмет наличия в действиях (бездействии) должностных лиц администрации Октябрьского района признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), допустивших проживание семьи в аварийном доме»,— говорится в сообщении.

По инфорамации пресс-службы регионального ГУ МЧС, на номер «112» поступил вызов о возгорании по улице Декабристов поступил 29 декабря в 09:30. Пожару был присвоен повышенный номер сложности. Пожарные ликвидировали открытое горение в 10:17. По предварительной информации, площадь возгорания составила около 100 кв. м. Всего было задействовано 27 человек и восемь единиц техники.

Дознаватели МЧС России и следователи установят причины инцидента.

Екатерина Лукашевич