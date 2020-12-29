Сергей Меняйло призвал не бояться вакцинации от COVID-19

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло порекомендовал жителям не бояться вакцинации и поставить себе прививку.

«Если вакцина разработана, зарегистрирована, прошла испытания и уже применяется, то бояться нечего. Призываю всех вакцинироваться. Сейчас основная задача — вести разъяснительную работу по вакцинации»,— сказал полпред на пресс-конференции журналистам во вторник.

По словам господина Меняйло, сам он также планирует поставить прививку от COVID-19: «Так как я нахожусь в Сибири, то хотелось бы поставить вакцину "Вектора", но какую нам предпишут, такой и вакцинируюсь».

Накануне массовая вакцинация началась в Алтайском крае и Хакасии. В республике в первую очередь прививки поставят медработникам, педагогам, соцработникам, сотрудникам МФЦ и людям с хроническими заболеваниями. Ограничениями являются признаки ОРВИ и возраст младше 18. Также в Томской области открыли сервис предварительной записи на вакцинацию от коронавирусной инфекции.

О том, как в регионах Сибири готовятся к ухудшению эпидситуации по COVID-19, — в материале “Ъ-Сибирь” «Новый год под маской».

Юлия Сасевич