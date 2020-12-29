В Сочи на праздники снимаются ограничения и реверсы на федеральной трассе

В границах Сочи на время новогодних каникул снимаются ограничения и реверсы на федеральных дорогах. Об этом сообщили в Упрдор «Черноморье».

По информации дорожников, в настоящее время полностью завершен первый этап работ по капитальному ремонту моста через ручей в районе пляжа «Красный штурм» на трассе Джубга – Сочи. С 28 декабря до окончания новогодних праздников проезд там возвращен к четырехполосной схеме движения, по две полосы в каждом направлении.

Кроме того, Упрдор «Черноморье» совместно с ООО «АвтоРемСтрой-Юг» принято решение приостановить на время праздников работы по второму этапу капремонта этого моста. На втором этапе, работы на котором начнутся с 12 января, будет приведена в порядок правая сторона искусственного сооружения. Ремонт моста в районе городского пляжа «Красный штурм» планируется завершить к 31 мая 2021 года.

Также в границах Сочи на время новогодних каникул будут ликвидированы реверсивные схемы движения в центре поселка Лазаревского и в микрорайоне Лоо. Возобновление работ там также произойдет 12 января 2021 года.

Дмитрий Михеенко