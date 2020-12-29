Титов попросил Роспотребнадзор не запрещать ветеринарные клиники в жилых домах

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову не запрещать работу ветеринарных кабинетов в жилых домах. Бизнес-омбудсмен направил ей письмо с этой просьбой, передает ТАСС. По словам господина Титова, запрет приведет к дополнительным расходам тысяч предпринимателей.

По данным бизнес-омбудсмена, соответствующий проект постановления санитарных правил находится на рассмотрении в аналитическом центре при правительстве. «В случае принятия с 1 января 2021 года проекта CП 2.1–20 тысячам субъектов предпринимательской деятельности, самозанятым специалистам, оказывающим ветеринарные услуги без содержания животных по всей стране, придется искать новые помещения для указанной деятельности, а соответственно нести расходы по оборудованию помещений, переоформлять лицензии с учетом изменения фактического адреса»,— говорится в письме.

Господин Титов называет запрет нецелесообразным в условиях, когда малый бизнес несет потери. По его мнению, расположение ветеринарных кабинетов не создает рисков и не оказывает негативного влияния на жителей дома. Бизнес-омбудсмен предлагает запретить в жилых домах только услуги по содержанию животных.