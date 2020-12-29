Экс-замглавы Новокузнецка пойдет под суд за мошенничество

В Кузбассе прокурор региона утвердил обвинительное заключение в отношении экс-заместителя главы Новокузнецка. Бывшему чиновнику предъявили обвинение в мошенничестве, организованном группой, а также в легализации денежных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ, п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Уголовное дело будет направлено в суд.

«В апреле и сентябре 2018 года между администрацией города и ООО "Строй сервис плюс", подконтрольного родственнику обвиняемого, заключены муниципальные контракты на выполнение противопаводковых мероприятий. Обязательства исполнены не были, но в администрацию были предоставлены акты выполненных работ в полном объеме»,— говорится в сообщении.

По данным ведомства, экс-чиновник знал о невыполненных работах, принял документы, рассчитался с подрядчиком на сумму 6,5 млн. руб. в июне 2018 года и почти на 12 млн руб. в декабре 2018. Позже обвиняемый с родственником перевели около 18,5 млн руб. на счета других фирм, чтобы «придать правомерный вид» денежным средствам. С подсудимым заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело выделено в отдельное производство.

Екатерина Лукашевич