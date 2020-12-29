«Метафракс» вновь будет покупать газ у «Газпрома»

ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» в декабре 2020 года заключило договор поставки газа с ПАО «Метафракс». Как сообщает пресс-служба энергетической компании, соглашение рассчитано на три года. Стоимость сделки и объем поставки топлива в «Газпроме» не раскрывают. В «Метафраксе» эти сведения не комментируют.

Напомним, ранее «Метафракс» был одним из постоянных потребителей «Газпром межрегионгаз Пермь» (потребление — около 1 млрд куб. м в год). В 2010 году на рынок Пермского края пришел новый игрок — ООО «НОВАТЭК-Пермь». Компания договорилась с «Газпром межрегионгаз Пермь» (тогда — «Пермрегионгаз») о совместных поставках «голубого» топлива на «Метафракс». «НОВАТЭК» собирался поставлять около 10% от общего объема потребления газа химическим комбинатом. Однако затем за счет снижения цен (тогда как «Газпром» ограничен тарифом) «НОВАТЭК» начал активно отбирать у монополии крупных и платежеспособных клиентов, «Газпрому» же оставались предприятия ЖКХ. Позже стало известно, что «Метафракс» начал покупать почти 100% газа у ООО «Нефтегазброкер», и лишь небольшую долю у «НОВАТЭК».

Отметим, в течение последних нескольких лет «Газпром» восстанавливает объем продаж газа в Пермском крае. Например, в 2018 году в число клиентов ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» вернулись Пермская ГРЭС (2,5 млрд куб. м) и березниковский «Азот» (0,8 млрд куб. м).