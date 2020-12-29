Кредиторы «Мотвилихинских заводов» расмотрят положения о продаже имущества компании

Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» Андрей Берсенев объявил о проведении 15 января собрания комитета кредиторов ПАО «Мотовилихинские заводы». Как следует из информации с сайта ЕФРСБ, членам комитета предлагается заслушать отчет управляющего о ходе процедуры конкурсного производства, а также утвердить два положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества должника, в том числе и движимого.

Напомним, конкурсное производство в отношении ПАО «Мотовилихинские заводы» было введено в марте 2018 года. Согласно отчету об оценке имущества должника, его общая стоимость составляет 8,764 млрд руб. При этом сумма требований кредиторов на момент опубликования отчета превышала 17,6 млрд руб. В марте 2018 года в отношении ПАО «Мотовилихинские заводы» введено конкурсное производство. Банкротство предприятия контролируют структуры «Ростеха». Сейчас производственная деятельность предприятия сосредоточена в дочерних обществах: ЗАО «Специальное конструкторское бюро» и ООО «Мотовилиха–гражданское машиностроение». В октябре стало известно, что конкурсному управляющему получено рассмотреть возможность замещения активов в отношении имущества должника.