Экс-глава Большесосновского района трудоустроился замдиректора краевого «Автовокзала»

Бывший руководитель Большесосновского муниципального района Вячеслав Бурков трудоустроился заместителем директора краевого предприятия «Автовокзал» по правовым вопросам. Сам господин Бурков подтвердил эту информацию “Ъ-Прикамье”. Он уточнил, что работает на новой должности с начала декабря.

«Занимаюсь юридическим сопровождением деятельности «Автовокзала», в том числе и в части пассажирских перевозок», – пояснил бывший глава района.

Вячеслав Бурков руководил Большесосновским районом с конца 2017 по конец 2019 года. Он покинул должность досрочно из-за конфликта с местным земским собранием. Новым главой был выбран депутат земсобрания Владимир Тресков. Ранее господин Бурков работал советником председателя заксобрания Пермского края, председателем регионального молодежного парламента, директором по безопасности муниципального предприятия «Пермгорэлектротранс», являлся депутатом земского собрания Пермского муниципального района.