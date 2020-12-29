Кешбэк за свет и заправки для электрокаров: «Новосибирскэнергосбыт» в тренде новаций

Многоэтажное здание, запитанное от солнечных батарей, сеть заправочных станций для электромобилей, онлайн-каналы для решения любого вопроса, низкий уровень просроченной дебиторской задолженности — оглядываясь назад, в «Новосибирскэнергосбыте» подвели итоги деятельности за прошедшие 12 месяцев.



«2020 год — особый год, когда весь мир столкнулся с серьезным испытанием — пандемией. Отвечая на вызовы этого года, нашей компании удалось достаточно быстро и эффективно перевести практически весь бизнес-процесс на удаленный режим. Более того, благодаря ответственному отношению к работе и эффективности бизнес-процессов, удалось не только выполнить план по основной деятельности, но и продолжить начатые проекты по новым направлениям,— говорит генеральный директор акционерного общества Карен Дашьян.— Мы завершаем этот год с традиционно убедительными результатами: показатель „просроченная задолженность“ находится на рекордно низком для рынка уровне, составляя менее 1%, а уровень оплат превышает 99%».

Из этих слов руководителя видно, что компания не только отлично выполняет свои обязательства как гарантирующего поставщика электроэнергии, но и развивает новые направления. Об этом подробнее в нашем материале.

ЭПОХА ОНЛАЙНА

Год самоизоляции и ограничений ознаменовался особым спросом на онлайн-сервисы. Планерки по видеосвязи, презентации по сети и даже музыкальные концерты в Zoom стали обычным делом. «Новосибирскэнергосбыт» внес свою лепту в цифровизацию, развивая агрегатор услуг ЖКХ «Платосфера». Мобильное приложение позволяет платить за электричество, отопление, воду и прочие услуги ЖКХ со смартфона без комиссий.

«Платосфера» оказалась в этом году большим подспорьем для жителей новосибирской области: когда всем пришлось уйти на самоизоляцию, новый сервис многие уже знали. Даже пенсионеры успели его освоить и тем самым избежали визитов в кассу и посещений агентов компании.

Конечно, мы надеемся, что скоро пандемия закончится, но многие новосибирцы сохранят традицию платить за услуги со смартфона: это удобно и соответствует требованиям современного общества. «Платосфера» не берет комиссии за платежи ЖКХ, сохраняет все чеки, в ней интуитивно понятная навигация, способность сканировать данные со счетчика и автоматически выставлять счет на оплату по этим показаниям. Теперь все услуги ЖКХ можно оплатить в два клика: передать показания и сразу же произвести оплату, чтобы больше на это не отвлекаться. И даже сделать это за несколько адресов сразу — теперь не проблема.

Сервис работает не только для домовладельцев, но и для бизнеса: платежи могут делать юридические лица. Это отличная возможность сэкономить время бухгалтера.

С этого года все, ради чего раньше вы ходили в офис компании, можно сделать не выходя из дома. В обновленном личном кабинете на сайте новосибирскэнергосбыт.рф можно заказать справки, посмотреть расшифровку счета, переоформить лицевой счет и, конечно, произвести оплату.

КЕШБЭК НА СВЕТ

Скидки и всевозможные кешбэки, отвечая запросу времени, на текущий момент набрали невероятную популярность. «Новосибирскэнергосбыт» решил не отставать от мировых трендов и реализовал программу лояльности. Если после похода в магазин на карту могут вернуть один или в лучшем случае три процента, то энергетики готовы дать скидку на восемь процентов!

Клиенту для этого не потребуется предпринимать никаких дополнительных усилий. Достаточно ежемесячно передавать показание электросчетчика и оплачивать электроэнергию в срок — с 23 по 26 число в агрегаторе услуг ЖКХ «Платосфера».

Уже первый месяц добросовестной оплаты принесет потребителю выгоду в 1%. Второй месяц — 2%. И так, месяц за месяцем, можно дойти до максимальной скидки — 8%. Накопив 100 энергобонусов, их можно списать в счет последующих оплат по электроэнергии. Экономия для бюджета в итоге может быть существенная.

ПОДКЛЮЧИЛИСЬ К СОЛНЦУ

Мы живем в то время, когда экоповестка перестала быть декларацией о намерениях — от компаний ждут конкретных действий. Так, «Новосибирскэнергосбыт» в рамках стратегии развития возобновляемых источников энергии реализовал проект по установке солнечной станции на здании собственного офиса.

На крыше своего офисного здания энергетики установили 81 солнечную батарею. И теперь компания получает часть необходимого электричества с помощью альтернативных источников энергии.

«Оборудование будет круглогодично генерировать электрическую энергию для офисного здания. Мощность станции составляет 36 кВт. Ее эксплуатация приведет к сокращению выбросов углекислого газа на 900 тонн за 25 лет»,— сообщили в компании.

В дальнейшем подобные источники альтернативной энергии предполагается устанавливать для электроснабжения торговых и бизнес-центров, для освещения улиц и площадей, а также использовать в труднодоступных районах, где строительство источников традиционной энергии и линейных объектов для передачи электрической энергии невозможно или экономически нецелесообразно

АВТОМОБИЛИСТОВ ПРИГЛАШАЮТ НА ЗАРЯДКУ

Эксперты прогнозируют: что россияне, вслед за другими странами, в ближайшие годы будут активно переходить на электромобили. Да, пока на наших сибирских улицах редко встречаются автомобили, которые не выбрасывают выхлопных газов, но с каждым днем таких автомобилей становится все больше и больше, и скоро они станут обычным явлением, как произошло в развитых европейских городах. И мы с радостью можем отметить, что наш город уже к этому готов.

К настоящему времени «Новосибирскэнергосбыт» установил 25 электрозаправочных станций и это наибольшее количество ЭЗС в восточной части России. Станции работают почти во всех районах города. Самые быстрые из них находятся на Орджоникидзе, 32, рядом с офисом компании, и на ул. Ватутина, 103.

В середине декабря открылась первая станция в области — в городе Искитиме, а следом появились станции в Бердске и Мошково.

ОЦЕНКА ЭКСПЕРТОВ

В этом году старания новосибирских энергетиков были оценены по достоинству: активно развивающаяся сеть заправочных станций под брендом «ТОК ВОХ» уже стала лауреатом конкурса «100 лучших товаров России».

А за заботу компании о потребителях и своих сотрудниках «Новосибирскэнергосбыт» занял первое место в новосибирском городском конкурсе «Предприятие высокой социальной ответственности» и стал призером конкурса на лучшее состояние по охране труда.

«Уходящий год мы провожаем с гордостью за проделанную работу и с пониманием, что мы успешно преодолели вызовы этого сложного для всех года, став еще эффективнее. Я верю, что и в новом 2021 году „Новосибирскэнергосбыт“ будет уверенно двигаться вперед, достигая новых вершин и открывая новые горизонты на благо жителям нашего города»— подводит итоги года генеральный директор Карен Дашьян.