Доходам добавляют активности

В Налоговом кодексе следует установить перечень активных, а не как сейчас, пассивных, доходов — включив при этом в состав последних поступления от всех видов услуг, предлагают эксперты РАНХиГС в своей работе о налогообложении контролируемых иностранных компаний. Кроме того, для повышения привлекательности российской юрисдикции они выступают за увеличение дающей право на освобождение от налога на прибыль предельной доли пассивных доходов в общих поступлениях компаний с 20% до 30%. Эксперты-практики находят эти инициативы разумными, но отмечают, что ранее они уже отвергались Минфином.

Эксперты РАНХиГС в препринте готовящейся к публикации научно-исследовательской работы о налогообложении контролируемых иностранных компаний (КИК) предлагают иначе взглянуть на разделение доходов от активной и пассивной деятельности. Группа авторов под руководством заведующей лабораторией развития налоговой системы Института прикладных экономических исследований Натальи Корниенко полагает это альтернативой закреплению в Налоговом кодексе активно разрабатываемого сейчас понятия о фактической экономической деятельности КИК.

Поясним, что российская система обложения «офшорной» прибыли ориентирована на взимание налога прежде всего с пассивных доходов (дивиденды, проценты, суммы от продажи недвижимости или ее сдачи в аренду и прочее). Если доля таких пассивных доходов КИК составляет менее 20% в общей сумме доходов, то такая компания признается активной и ее прибыль от налогообложения освобождается. Другими словами, если активная деятельность иностранной компании приносит ей более 80% общего дохода, налог на прибыль в России платить не нужно.

Эксперты РАНХиГС, ссылаясь на зарубежный опыт, предлагают поднять «разрешенную» долю пассивных доходов до 30%. Это, по их мнению, сделает Россию более привлекательной налоговой юрисдикцией.

При этом менять соотношение долей предлагается одновременно с переосмыслением понятий о видах дохода. Авторы работы считают установленный в НК список пассивных доходов слишком широким, в том числе в сравнении с зарубежной практикой. В нем, например, есть поступления от оказания консультационных, юридических и рекламных услуг, «пассивность» которых вызывает у экспертов вопросы. Они отмечают, что такой широкий перечень дает государству дополнительные налоговые поступления от налога на прибыль и НДФЛ, но делает российскую юрисдикцию менее привлекательной с точки зрения налогообложения — поскольку фискальная составляющая отодвигает интересы бизнеса на второй план.

Ссылаясь на опыт Германии, авторы работы предлагают перевернуть ситуацию — установить в НК открытый перечень активных, а не пассивных доходов и включить в него все виды услуг. Поясним, что сейчас активными признаются доходы, не являющиеся пассивными,— то есть все остальные, полученные от занятия «обычным» бизнесом (производственным, торговым и так далее). В новый перечень могли бы войти поступления от производственной и торговой деятельности, от экспортно-импортных операций, от перевозок, подрядных работ и так далее.

Партнер КПМГ в России и СНГ Виктор Калгин отмечает, что действующее понятие о пассивных доходах, а также отсутствие определения активной деятельности создает риски для владельцев КИК.

Он согласен, что сейчас перечень пассивных доходов выглядит слишком обширным и некоторые пункты из него можно было бы перенести в активные — например, услуги. Это позволит вывести прибыль КИК, которые занимаются такой деятельностью, из-под налогообложения. «С другой стороны, похожие идеи высказывались бизнесом и профессиональным сообществом при разработке и корректировке законодательства КИК. Однако Минфин и законодатели раз за разом склонялись к действующей — достаточно строгой — редакции правил КИК»,— замечает эксперт.

Вадим Вислогузов, Татьяна Гришина