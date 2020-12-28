В пилотном режиме

На ежегодной итоговой пресс-конференции генеральный директор «Россетей Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский отметил важность наработки курскими энергетиками практического опыта в новом для России формате межрегионального центра управления сетями (МЦУС). Этот опыт может стать основой пересмотра стратегии группы «Россети» по строительству новых центров. Пресс-конференция прошла в Москве в Главном аналитическом центре компаний. Очно и в режиме онлайн в ней приняли участие более 100 представителей федеральных и региональных СМИ.

Цифровая революция

Игорь Маковский подчеркнул, что 2020-й — знаковый год для энергетики: исполнилось 100 лет государственному плану электрификации советской России (план ГОЭРЛО). Символично, что именно в этот год группа «Россети» завершила первый этап цифровой трансформации российской энергетики, который по масштабу и революционным преобразованиям сопоставим с планом ГОЭРЛО.

Только на территории ответственности «Россетей Центр» и «Россетей Центр и Приволжье» введены в эксплуатацию 7 цифровых центров управления сетями (ЦУС), еще 3 будут введены до конца года, 8 городских диспетчерских пунктов, создано 5 цифровых подстанций, 26 цифровых РЭС. Внедрены технология автоматизации сети и комплексной системы энергомониторинга, технология цифровой радиосвязи, модернизированы производственные базы РЭС. Завершается установка 28 накопителей электроэнергии, позволяющих повысить надежность и качество электроснабжения потребителей, рассказал спикер.

Генеральный директор «Россетей Центр» Игорь Маковский Фото: Россети Центр

За счет проводимой «Россетями Центр» и «Россетями Центр и Приволжье» стратегии консолидации сетевых комплексов городов и районов в регионах присутствия компаний использование цифровых технологий становится повсеместной практикой.

А это привносит высокие стандарты качества и безопасности энергоснабжения. Показательно, что в 2020 году средняя продолжительность перерывов электроснабжения снизилась на 25,5%.

Модель для тиражирования

Отвечая на вопрос журналиста, какая роль отводится первому в России межрегиональному ЦУС, введенному в эксплуатацию месяц назад в Курске, Игорь Маковский назвал его серьезным пилотным проектом по межрегиональному управлению электрическим комплексом в РФ и подчеркнул: «Это объект заслуживает отдельного внимания, ему именно такое внимание и оказывается. Этот МЦУС первый и пока единственный в стране. Мы предложили модель, когда мы вложимся в Курской области, создав опорную возможность для технологического управления несколькими энергосистемами. Такое решение было поддержано, опытно апробировано. На первом этапе Курскому МЦУС передали право частичного управления энергокомплексом Орловской области. Мы предполагаем, что через некоторое время все оперативно-технологическое управление энергосистемами будет осуществляться из этого громадного современного технологичного объекта».

Спикер рассказал, что с созданием Курского МЦУС реализована давняя идея. Еще во времена единой энергосистемы СССР предполагалось, что именно из этого здания будет осуществляться централизованное управление всеми видами деятельности электроэнергетики. В ходе реформы отрасли здание несколько лет находилось в бесхозном состоянии, потом его определили как непрофильное, и было принято решение о его реализации на рынке. В 2018 году ПАО «МРСК Центра» при поддержке губернатора Курской области начало восстанавливать здание под целевую задачу — создание единого центра управления сетями. «В процессе развития технологий, компетенций нашего проектирования и подхода к работе мы осознали, что по уровню технологичности, инфраструктурной готовности этот объект может решить большие задачи, чем мы первоначально предполагали», — рассказал спикер. Так первоначальный проект ЦУС трансформировался в ЦУС межрегиональный.

Фото: Россети Центр

По словам Игоря Маковского, этот опыт предполагается распространять в других субъектах РФ. Соответствующее решение будет принято после анализа работы Курского МЦУС в 2021 году.

Главная особенность нового межрегионального центра управления сетями — работа на базе отечественного оперативно-информационного комплекса СК-11, который обрабатывает свыше 75 тыс. сигналов в секунду, рассказал спикер. Президент Владимир Путин во время личной встречи с генеральным директором компании «Россети» Павлом Ливинским дал задание создать свой программный продукт. Это поручение было выполнено.

Комплекс позволяет диспетчеру управлять коммутационными аппаратами энергообъектов на расстоянии, мгновенно получать информацию о любых нарушениях. Обеспечена возможность оперативной связи со 100% бригад. В электронном журнале автоматически фиксируются все значимые события.

Также в распоряжении специалистов находятся геоинформационная система (ГИС) и метеопортал. В случае сигнала о срабатывании пожарной сигнализации на каком-либо объекте можно получить дополнительные сведения при помощи системы охранно-технологического видеонаблюдения.

Это совсем другая архитектура, другая база и серверные мощности. Все оборудование, которое здесь находится, будет в режиме реального времени передавать информацию в этот ЦУС. Соответственно, комплекс будет собирать информацию, обрабатывать, анализировать, принимать решение. Диспетчер будет вмешиваться в процесс только при отклонении от заданных алгоритмов», — пояснил журналистам спикер.

Максимальная потребляемая мощность МЦУС — свыше 1 ГВт, что сопоставимо с мощностью энергоблока современной атомной электростанции. Возможно расширение зоны ответственности на другие регионы ЦФО и классы напряжения.

Взаимодействие с потребителями построено на базе контакт-центра (площадки расположены в Белгороде и Иванове), на постоянной связи 110 операторов, а при необходимости их число может быть увеличено до 600. Все обращения регистрируются в системе, чтобы диспетчер мог в кратчайшие сроки организовать аварийно-восстановительные работы.

По словам Игоря Маковского, новый межрегиональный ЦУС позволит обеспечить качественно новый уровень электроснабжения потребителей. А тиражирование модели, созданной в Курске, приведет «к экономии сотен миллионов рублей, которые можно будет направить в другие проекты».

Безусловным приоритетом для компаний на 2021 год генеральный директор МРСК Центра и «Россетей Центр и Приволжье» назвал развитие дополнительных услуг. Он сообщил также, что продолжится создание новых центров управления сетями, цифровых РЭС и масштабирование проектов «Робот-оператор» (информирование потребителей о плановых отключениях), программного комплекса «Предикт Р», определяющего на базе BIG DATA вероятность хищений электроэнергии по каждой точке поставки.