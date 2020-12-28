«Локомотив» уступил в овертайме «Йокериту» в матче КХЛ

28 декабря ярославский хоккейный клуб «Локомотив» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в гостевом матче проиграл финскому клубу «Йокерит». Игра в Хельсинки завершилась 4:3 в пользу хозяев. Победитель игры был определен в овертайме.

В составе финского клуба дубль оформил Хенрик Хаапала (59-я и 62-я минуты), еще по шайбе забросили Джордан Шредер (17-я минута) и Вели-Матти Савинайнен (39-я минута). В составе «Локомотива» отличились Антон Ландер (18-я минута), Артур Каюмов (24-я минута) и Тему Пулккинен (42-я минута).

Это уже четвертая встреча команд в новом сезоне чемпионата КХЛ. Во всех матчах победу одержал «Йокерит». 3 октября в Ярославле финский клуб выиграл со счетом 3:2. 12 октября в Хельсинки счет был 4:2 в пользу хозяев и 19 ноября в Ярославле железнодорожники уступили со счетом 1:4.

Следующий матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» снова проведет на выезде. 30 декабря железнодорожники играют с нижегородским «Торпедо».

Антон Антонов