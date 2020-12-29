Совет онлайновых депутатов

Пандемия коронавируса может повлиять на избирательные кампании 2021 года. Как стало известно „Ъ-Прикамье“, реготделение «Единой России» планирует провести праймериз по выборам в Госдуму РФ, краевой парламент и Пермскую гордуму в онлайн-режиме. Краевые отделения ЛДПР и «Справедливой России» также намерены сконцентрироваться на общении с избирателями в интернете. Эксперты считают, что дистанционные форматы позволят расширить аудиторию кандидатов за счет молодежи. В то же время они не уверены, что эта категория избирателей в итоге придет на участки.



Региональное отделение «Единой России» в 2021 году проведет предварительное голосование (праймериз) по выборам в Госдуму РФ, Законодательное собрание Пермского края и Пермскую городскую думу в онлайн-формате. Об этом „Ъ-Прикамье“ рассказал источник, близкий к партии. При этом собеседник отметил, что положение о предварительном голосовании пока не утверждено.

Согласно планам, праймериз пройдут на сайте «Электронное предварительное голосование». «Люди, у которых есть верифицированная учетная запись на портале „Госуслуги“, смогут заранее оставить заявку на голосование и проголосовать за кандидатов в своих округах. Никаких очных участков в 2021 году не планируется. Мы понимаем, что заболеваемость коронавирусной инфекцией по-прежнему высока, и не хотим создавать дополнительные места скопления людей»,— пояснил собеседник.

Он добавил, что у партии уже есть опыт проведения электронного голосования. «На выборах в 2020 году мы уже использовали такую форму. Голоса считает компьютер, и никаких замечаний по поводу объективности этого процесса не было»,— заметил источник.

Предварительно праймериз «Единой России» запланированы на май 2021 года. По итогам голосования кандидаты в Госдуму РФ, краевой парламент и Пермскую думу, получившие поддержку большинства избирателей, будут выдвинуты партией на выборы.

Руководитель фракции ЛДПР в краевом заксобрании Олег Постников рассказал „Ъ-Прикамье”, что в условиях пандемии региональное отделение также сосредоточится на дистанционных форматах общения с избирателями. «В качестве кандидата на выборах губернатора Пермского края я уже проводил прямые эфиры в соцсетях. Ко мне за год поступило 370 обращений, из них 68% были получены в соцсетях. Кроме того, еще с 2019 года мы регулярно проводим онлайн-встречи с руководителями местных отделений. Дистанционно участвуем в заседаниях фракции ЛДПР в Госдуме РФ. Так что опыт работы в онлайне у нас есть»,— отмечает Олег Постников.

Он добавил, что в рамках избирательных кампаний планируются встречи с избирателями численностью не более 30 человек. «Все в соответствии с законом»,— подчеркнул господин Постников.

Председатель совета регионального отделения «Справедливой России» Вероника Куликова сообщила „Ъ-Прикамье“, что использует все формы и методы работы с избирателями с соблюдением санитарных норм. «Например, партийная газета сейчас распространяется на одиночных пикетах. Сотрудники Центра защиты прав граждан „Справедливой России“ ведут не только очный прием граждан, но и активно работают в дистанционном режиме. Программы обучения кандидатов в депутаты от партии, а также консультации преподавателей курсов решено максимально перевести в онлайн-формат»,— рассказала Вероника Куликова.

Председатель крайкома КПРФ Ксения Айтакова назвала использование онлайн-форматов «вынужденной мерой». «Прямое человеческое общение всегда лучше. Поэтому продолжаем работать с людьми напрямую, но без массовых встреч и с соблюдением мер безопасности, установленных указом губернатора. Антисептики и прочие средства защиты давно закупили и используем»,— отметила руководитель крайкома. Она добавила, что в крайкоме не видят необходимости во введении дополнительных мер безопасности. «Многие уже переболели, и надеюсь, что пандемия пойдет на спад»,— поделилась Ксения Айтакова.

Политтехнолог Олег Борисенко предполагает, что проведение праймериз «Единой России» в формате электронного голосования потребует изменения подходов к мобилизации избирателей. «Представителям крупных предприятий и тем, кто пользуется поддержкой бюджетников, будет проще предложить своим сторонникам проголосовать на сайте. Но кандидатам, ориентирующимся на другой электорат, будет сложнее мотивировать людей поучаствовать в электронном голосовании»,— отмечает политтехнолог.

Он не исключил, что при голосовании могут возникнуть технические проблемы. «Праймериз в 2016 году (тогда одновременно проходило предварительное голосование по кандидатам в Госдуму РФ, краевой парламент и Пермскую думу.— „Ъ-Прикамье“) вызвало большой интерес: на участках стояли очереди, а для голосующих не всегда хватало бюллетеней. Не исключено, что если этот интерес сохранится, то серверы могут не выдержать всех желающих проголосовать. Но это уже вопрос технической организации»,— поделился Олег Борисенко.

Эксперт считает, что пандемия ускорила применение новых форм коммуникации в избирательных кампаниях. «В условиях пандемии встречи с избирателями потеряли эффективность, остаются только наружная реклама и онлайн-встречи. При этом эфир в соцсетях зачастую может привлечь большую аудиторию, чем личная встреча. Да и организация такого мероприятия обойдется дешевле»,— полагает Олег Борисенко. «Но аудитория онлайн-мероприятий — по большей части молодежь, а на участки приходят в основном пенсионеры. Таким образом, кандидат рискует потерять наиболее активную часть избирателей»,— добавляет политтехнолог.

Константин Кадочников