«ОВД-Инфо»: в Хабаровском крае за все время задержали 185 участников акций в поддержку Фургала

С начала протестных акций в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в регионе задержали 185 человек, сообщается в докладе «ОВД-Инфо». При этом большинство задержаний происходит не на самих акциях, а между ними, отмечается в материале.

«С момента начала протестных акций в поддержку Сергея Фургала — 11 июля 2020 года — по 1 декабря 2020 года "ОВД-Инфо" зафиксировал в Хабаровском крае 64 задержаний в ходе 15 мероприятий, из них 12 задержаний приходятся на лето 2020 года и 52 — на осень. Почти вдвое большее число — 121 задержание — приходится на временные промежутки между протестными мероприятиями, подробнее об этом ниже»,— говорится в докладе.

Помимо Хабаровского края на акциях в поддержку господина Фургала были задержаны 212 человек в 23 регионах, пишет «ОВД-Инфо». Регионы с наибольшим числом задержаний:

Москва (91 задержание на 11 мероприятиях),

Санкт-Петербург (27 задержаний на четырех мероприятиях),

Приморский край (26 задержаний на девяти мероприятиях),

Омская область (16 задержанных на трех мероприятиях),

Краснодарский край (девять задержанных на трех мероприятиях),

Пермский край (девять задержанных на одном мероприятии).

Отметим, что 26 декабря в Хабаровске прошла последняя в 2020 году традиционная субботняя акция в поддержку господина Фургала. По подсчетам СМИ, она собрала более 100 человек.

Сергея Фургала задержали 9 июля. Его обвиняют в организации двух убийств и покушения на убийство в 2004–2005 годах. Бывший губернатор не признает вину. Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что не считает преследование Сергея Фургала политическим.

О развитии дела — в материале “Ъ” «Сергею Фургалу подбирают бухгалтера».