«ОВД-Инфо»: в Хабаровском крае за все время задержали 185 участников акций в поддержку Фургала

С начала протестных акций в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в регионе задержали 185 человек, сообщается в докладе «ОВД-Инфо». При этом большинство задержаний происходит не на самих акциях, а между ними, отмечается в материале.
«С момента начала протестных акций в поддержку Сергея Фургала — 11 июля 2020 года — по 1 декабря 2020 года "ОВД-Инфо" зафиксировал в Хабаровском крае 64 задержаний в ходе 15 мероприятий, из них 12 задержаний приходятся на лето 2020 года и 52 — на осень. Почти вдвое большее число — 121 задержание — приходится на временные промежутки между протестными мероприятиями, подробнее об этом ниже»,— говорится в докладе.
Помимо Хабаровского края на акциях в поддержку господина Фургала были задержаны 212 человек в 23 регионах, пишет «ОВД-Инфо». Регионы с наибольшим числом задержаний:
- Москва (91 задержание на 11 мероприятиях),
- Санкт-Петербург (27 задержаний на четырех мероприятиях),
- Приморский край (26 задержаний на девяти мероприятиях),
- Омская область (16 задержанных на трех мероприятиях),
- Краснодарский край (девять задержанных на трех мероприятиях),
- Пермский край (девять задержанных на одном мероприятии).
Отметим, что 26 декабря в Хабаровске прошла последняя в 2020 году традиционная субботняя акция в поддержку господина Фургала. По подсчетам СМИ, она собрала более 100 человек.
Сергея Фургала задержали 9 июля. Его обвиняют в организации двух убийств и покушения на убийство в 2004–2005 годах. Бывший губернатор не признает вину. Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что не считает преследование Сергея Фургала политическим.
О развитии дела — в материале “Ъ” «Сергею Фургалу подбирают бухгалтера».