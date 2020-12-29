Полицейским подбросили срок

В Саратовской области Энгельсский районный суд вынес приговор трем бывшим сотрудникам полиции, которые избили гражданина во время досмотра. При этом один из полицейских, являвшийся начальником отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков МУ МВД РФ «Энгельсское» подбросил потерпевшему запрещенное вещество и фальсифицировал результаты оперативно-разыскной деятельности, из-за чего в отношении него завели уголовное дело. Экс-начальнику отдела назначили наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы, а его заместителю и оперуполномоченному — три года условно. Адвокаты говорят, что полицейские вину не признали, и приговор будет ­обжалован.

Судья Энгельсского районного суда Александр Ломакин вынес приговор бывшему начальнику отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков МУ МВД РФ «Энгельсское» Владиславу Казимирову, который признан виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и сбыте наркотиков (п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ, ч. 4 ст. 303 УК РФ, п. «в, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Кроме того, вынесен приговор его заместителю Денису Яковлеву и оперуполномоченному отдела Сергею Капуру, которые признаны виновными в превышении должностных полномочий.

Согласно судебному приговору, 31 октября 2018 года на одной из улиц Энгельса начальник отдела, его заместитель и оперуполномоченный проводили досмотр двух мужчин. Полицейские не обнаружили каких-либо запрещенных веществ, однако в мобильном телефоне одного из досматриваемых сотрудники якобы нашли адрес «тайниковой закладки» с наркотиком. На просьбу мужчины вернуть телефон полицейские якобы повалили его на землю, нанесли несколько ударов руками и ногами по голове и туловищу, после чего доставили в отдел полиции. В это время второй гражданин смог убежать от злоумышленников.

Затем в отделе полиции Владислав Казимиров, предположительно, передал своему подчиненному наркотики и приказал ему положить их в карман задержанному, тем самым якобы совершив сбыт запрещенного препарата, который в дальнейшем изъяли у потерпевшего при понятых. Как уточнили в СУ СКР, на основании сфальсифицированных результатов оперативно-разыскной деятельности следователь, не осведомленный о преступных намерениях злоумышленника, вынес постановление в отношении мужчины о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение ­наркотиков).

Противоправную деятельность бывших полицейских выявили и пресекли сотрудники УФСБ по Саратовской области. Суд признал их виновными в инкриминируемых им деяниях и назначил Владиславу Казимирову наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок два года и три месяца. Денису Яковлеву и Сергею Капуру назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком три года каждому, тоже с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на срок два года.

Как уточнили в ГУ МВД по Саратовской области, после задержания сотрудники полиции были уволены из органов внутренних дел.

Адвокат Владислава Казимирова Светлана Писакина сказала „Ъ“, что ее доверитель не признает вину и, по версии полицейских, они действовали «в рамках оперативно-разыскных мероприятий» и согласно Федеральному закону «Об оперативно-разыскной деятельности», сотрудники никаких нарушений не допускали. «По убеждению защиты, доказательства не были представлены, а само обвинение незаконно. Приговор будет обжалован»,— уточнила госпожа ­Писакина.

Кроме того, она отметила, что факт передачи наркотика Владиславом Казимировым подчиненному подтверждается только этим сотрудником, который «является заинтересованным лицом». «Этот факт больше никем и ничем не подтвержден. Напротив, он опровергался теми доказательствами, которые защита представила в суд»,— пояснила Светлана Писакина.

Адвокат Сергея Капура Сергей Слепухин сказал „Ъ“, что, по мнению полицейских, «они задержали лицо, причастное к наркообороту, и доставили его в отдел полиции». «Травмы потерпевший, предположительно, получил в ходе падения, потому что они все упали в момент задержания, так как мужчина пытался скрыться»,— сказал господин Слепухин.

Мария Шахрай