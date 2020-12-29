Директора вернули на сцену

Директор саратовского театра кукол «Теремок» Александр Удалов вернется на работу после открытого письма сотрудников учреждения культуры губернатору области Валерию Радаеву. На прошлой неделе министерство культуры области не стало продлевать контракт с руководителем учреждения, после чего коллектив театра заявил, что под руководством господина Удалова театр добился успехов и именно благодаря ему состоялась реконструкция помещения учреждения. В региональном минкультуры пояснили, что с господином Удаловым не был продлен контракт из-за того, что последние два года к нему предъявлялись претензии как к управленцу, а поводом к разрыву отношений стал скандал с платными новогодними онлайн-поздравлениями, организованными ­«Теремком».

Министерство культуры Саратовской области подпишет контракт с директором ГАУК «Саратовский театр кукол „Теремок“» Александром Удаловым, в поддержку которого выступили сотрудники театра. Об этом вчера сообщила пресс-служба губернатора региона после встречи председателя правительства Романа Бусаргина с коллективом учреждения культуры. Встретиться с работниками театра глава региона Валерий Радаев поручил господину Бусаргину после того, как в адрес губернатора поступило коллективное письмо труппы театра в защиту Александра Удалова, проработавшего в учреждении 14 лет. Артисты просили вернуть руководителя.

Сотрудники театра напомнили, что при Александре Удалове «Теремок» дважды выигрывал конкурс президентских грантов и шесть раз становился победителем конкурсов Министерства культуры РФ.

Сотрудники назвали его «настоящим профессионалом, честным, инициативным, работоспособным руководителем, которому много лет удавалось эффективно управлять театром, делать его актуальным и движущимся вперед, не закостенелым, не омертвевшим, но живым». Во время реконструкции «Теремка» директор, как следует из письма, «дневал и ночевал на строительной площадке, контролировал весь процесс, каждый шаг, работал на износ, тратя свое здоровье и отдавая всю свою энергию этому большому делу». «Только благодаря его упорству и ответственности мы получили обновленный театр»,— говорится в письме.

Валерий Радаев, комментируя письмо, сказал, что «позицию трудового коллектива нужно обязательно ­учитывать».

Официальное открытие театра «Теремок» после капитального ремонта состоялось 25 декабря. Как пояснили в министерстве культуры Саратовской области, здание театра было обновлено, появились игровые и интерактивные зоны в фойе. Капитальный ремонт учреждения состоялся впервые после его открытия в 1967 году. Реконструкция началась в прошлом году и обошлась в 224,5 млн руб., из которых 220 млн руб. поступили из федерального бюджета и 4,5 млн руб.— из ­областного.

В середине декабря Александр Удалов попал в центр скандала, связанного с платными онлайн-поздравлениями Деда Мороза и Снегурочки. Продажа билетов на такие поздравления открылась на сайте театра. Стоимость поздравления в Zoom продолжительностью 15 минут с участием актеров «Теремка» составляла 1 тыс. руб. Тогда министр культуры области Татьяна Гаранина заявила, что трансляции новогодних спектаклей и онлайн-поздравления должны быть бесплатными, а «самовольные коммерческие интерпретации со стороны руководства учреждений культуры будут строго ­пресекаться».

Также на появление такой платной услуги отреагировала председатель комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политике Саратовской областной думы Ольга Сынкина («Единая Россия»). Она назвала платные онлайн-поздравления детей в государственном учреждении культуры «недопустимыми». «Поиски коммерческой выгоды на детях — неправильная мера, которая не красит руководство театра. …Особенно важно в период пандемии, когда дети не могут посетить театр, чтобы подобные подарки были для них бесплатны. Нельзя позволить, чтобы плодами этой работы пользовались хваткие „управленцы“, придумывающие подобные коммерческие ходы»,— отметила госпожа Сынкина.

Источник „Ъ“, близкий к министерству культуры Саратовской области, назвал господина Удалова «человеком-функцией». «Он курировал исполнение проектов „Единой России“ в области культуры, всегда делал исключительно то, что ему говорили в министерстве. Совершенно точно ни в какой оппозиции к министерству культуры области он никогда не был»,— сказал собеседник „Ъ“.

В министерстве культуры области „Ъ“ пояснили, что Александр Удалов был не уволен, а с ним не продлили трудовой контракт, который закончился 24 декабря. В ведомстве отметили, что последние два года со стороны министерства к нему были претензии как к руководителю, в том числе по участию учреждения в нацпроекте «Культура» и в проекте «Культура малой родины». Также, отметили в региональном минкультуры, были вопросы по ходу реконструкции театра. Но главным поводом к тому, чтобы не продлевать контракт, отметили в ведомстве, оказалась история с платными поздравлениями.

Депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков заявил, что чиновники «погорячились, принимая решение о смене руководства „Теремка“».

«При нем театр стал еще более популярен и любим детьми. Он все силы отдает на то, чтобы поставить интересные спектакли, реализовать творческие проекты. Постоянно общался с ним, когда шла реконструкция здания, приезжал в театр и видел хорошее отношение к нему коллектива»,— отметил господин Панков.

Сергей Петунин