Хлопок вышел в тренды

Пандемия заставила женщин отказаться от кружевного белья в пользу комфортного хлопкового. Это заметили крупные сети магазинов — британская Marks & Spencer и американская Victoria’s Secret. Меняются не только предпочтения покупательниц, но и спрос на нижнее белье в целом, отмечают в компании Euromonitor International. Аналитики прогнозируют, этот сегмент может просесть на 13% что к концу года по сравнению с предыдущим. Из-за падения продаж Victoria’s Secret пришлось закрыть 250 магазинов по всему миру. Что выбирают для себя российские девушки? И как это отражается на рынке? Расскажет Яна Лубнина.

Все уже устали от шуток про Zoom-конференции и их участников, которые сидят перед монитором, одетые только по пояс, а внизу — нижнее белье. Но вот какое? По версии журнала Marie Claire, в этом году наиболее популярными у женщин были трусы с высокой талией, мягкие бюстгальтеры без косточек — и все это из хлопка.

В Marks & Spencer стали чаще покупать белье в спортивном стиле. На онлайн-платформе Lyst любовь покупательниц завоевали так называемые granny pants или «бабушкины трусы». Россиянки часть этих трендов подхватили, но совсем отказаться от кружева не решились, говорит представитель пресс-службы Lamoda Екатерина Казаченко: «Сегодня клиенты следят за качеством тканей, делая выбор в пользу натуральных. Наибольшей популярностью пользуются удобные формы. Кружева также присутствуют в нижнем белье, но скорее как детали. В фокусе внимания находится комфорт».

Повышенный спрос на мягкое белье повлиял на весь сегмент, во всяком случае, на онлайн-площадках. Lamoda отмечает, что в период карантина продажи женского нижнего белья выросли на 76%. Похожие цифры и у Ozon, отмечает руководитель корпоративного пиара компании Анастасия Самойлова: «В топе предпочтений — хлопковое и бесшовное нижнее белье. Продажи показывают постоянный рост на протяжении всего года. Так, за третий квартал они увеличились в 2,5 раза в годовом соотношении, в том числе кратный рост показывают и продажи комплектов. Часто у них более привлекательная цена по сравнению с индивидуальными изделиями».

Опрошенные “Ъ FM” бренды также заметили, что в период пандемии повысился средний возраст клиенток — девушки стали чаще приводить в бутики белья своих мам. Некоторые привлекли новую аудиторию за счет того, что смогли найти баланс между красотой и удобством, например, CEO и дизайнер бренда Zhilyova Lingerie Валерия Жильева: «Мы боремся со стереотипом, что одеваться нужно для кого-то, и доказываем, что нужно создавать атмосферу для самой себя.

Белье, которое вам кажется эксклюзивным, сложным по конструкции, должно быть комфортным.

Очень часто именно мужчины отдают предпочтение полупрозрачным комплектам из сетки в подарок своим любимым».

Пандемия сказалась и на сегменте товаров для взрослых, в том числе на белье. В сети «Точка любви», например, заметили повышенный спрос на корсеты. А в «Розовом кролике» — на костюмы для ролевых игр, говорит основатель компании Максимилиан Лапин: «Выросли продажи именно игрового белья, потому что дома делать нечего, и самое доступное — это костюмчики. Когда люди находятся в маленькой квартире с семьей, они воспринимаются мягко, никто даже не поймет, в чем суть».

Глобальный рынок женского нижнего белья эксперты оцениваются в $73 млрд. По прогнозам аналитиков McKinsey, продажи в этом сегменте восстановятся не раньше чем через два года.

Лилия Галявиева