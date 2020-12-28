Итоги 2020 года: вызовы и новые возможности для бизнеса



Уходящий год стал настоящей проверкой на прочность всех сфер жизни, показал слабые места политических и экономических процессов и потребовал быстрой и существенной перестройки. Бизнес разрабатывал экстренные планы, чтобы выжить, государство внедряло беспрецедентные меры поддержки, жители кардинально меняли образ жизни и привычки. Но кризис многому научил бизнес, открыл новые перспективы, которые раньше казались невозможными. Текущие реалии подтолкнули бизнес-лидеров к пересмотру операционных моделей и изменению долгосрочных стратегий развития. Представители власти и бизнеса Новосибирска подвели итоги года на традиционной встрече, организованной сибирским бюро газеты «Коммерсантъ». Они поделились успешным опытом, обсудили самые важные проблемы и сделали прогноз на 2021 год.



Открывая встречу, ее модератор, лидер «Точки кипения» НГТУ Кирилл Зубарев заметил, что этот необычный год наложил отпечаток абсолютно на все сферы жизни. «Изменения коснулись всего: работы, мест и способов отдыха, отношения к здоровью и семье, способов коммуникации. Обычно это мероприятие проводилось очно, в комфортной обстановке, с участием важных персон и экспертов, сегодня мы вынуждены провести его в онлайн-формате»,— сказал он.

Заместитель министра — начальник управления промышленности и предпринимательства министерства торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Вадим Васильев рассказал, как 2020 год пережили предприниматели и какие меры поддержки предприняли региональные власти. По его словам, наиболее пострадавшими сферами оказались общественное питание, туризм и потребительский рынок. Промышленный сектор, который является флагманом экономики региона, чувствовал себя нормально: индекс промышленного производства составляет 99,2%. Рост до30 % показали такие сферы, как производство лекарственных средств, бумаги, компьютеров, текстильной продукции, резины и металлургия. «Несмотря на трудности, мы видим, что малый бизнес реагирует на ситуацию динамично: в течение 2020 года прекратили свою деятельность около 9000 ИП и 1300 юридических лиц, но было зарегистрировано 10 000 новых ИП и около 4000 новых юрлиц»,— добавил господин Васильев. Самыми актуальными мерами поддержки бизнеса стали субсидии на зарплату, льготное кредитование под 2%, беспроцентные кредиты на выплату зарплаты и отсрочки по кредитам. Из федерального бюджета на это региону было выделено 25 млрд руб.

Региональные власти поддержали местных производителей, которым в условиях жесткого дефицита удалось наладить производство медицинских масок, одноразовой медицинской одежды, полимерных планшетов и пробирок для медицинских нужд. В числе инвесторов, которые не приостановили свои проекты и получили займы, были Новосибирский приборостроительный завод, Сибирское стекло, единственный в России производитель реагентов для ПЦР-тестов компания «Биосан». Вадим Васильев добавил, что в этом году в Новосибирске начал работу центр «Мой бизнес», где в одном месте собраны все инструменты поддержки предпринимательства. В числе трендов, которые продолжатся и в следующем году, спикер назвал увеличение числа самозанятых.

Пандемия существенно ускорила процесс цифровизации, которая во многих сферах стала жизненно необходимой. Заместитель министра цифрового развития и связи НСО, начальник управления технологий цифрового государства Сергей Цукарь рассказал, что было сделано в этом году и где переход на цифру был наиболее существенным. «В первую очередь хочу отметить отрасль образования. Понятно, что дистант никогда не заменит очного образования, но это перспектива для развития и появления дополнительных возможностей. Весной мы столкнулись с возросшей нагрузкой на информационные системы. Первая волна коронавируса простимулировала изменения и позволила выделить три приоритетных направления: интеграцию систем дневников и журналов с системами образовательного контента, развитие онлайн-обучения и построение новой коммуникационной среды»,— рассказал господин Цукарь.

Самые большие изменения ожидаемо коснулись сферы здравоохранения. Здесь возникла необходимость создания горячей линии по коронавирусу, которую сделали на базе службы 112, расширив штат. Службу интегрировали с другими сервисами и службами: с волонтерами, Роспотребнадзором, сервисами по поиску лекарств. «Основной упор мы сделали на возможности вызвать врача на дом. К этой услуге мы подключили робота Николая: роботы позволяют снимать от 50 до 80% обращений и высвобождать операторов»,— прокомментировал нововведение Сергей Цукарь. По его словам, в планах развития цифрового государства свести к нулю необходимость граждан обращаться в органы государственной власти лично и ввести беззаявительный характер услуг, и пандемия коронавируса только ускорила этот процесс. Так, за первое полугодие 2020 года новыми пользователями портала Госуслуг стали 398 тыс. жителей Новосибирской области, количество заказанных услуг удвоилось, а число платежей, совершенных через портал, увеличилось на 48%.

О макроэкономических процессах рассказал управляющий директор по инвестициям банка ВТБ (ПАО) в Новосибирской области Александр Зельцер. Согласно прогнозу, подготовленному аналитиками ВТБ Капитал Инвестиции, стоимость цен на нефть на уровне $50 за баррель и исторически низкие уровни процентных ставок окажут поддержку российской экономике, которая в 2021 году при восстановлении глобальной экономической активности покажет рост на 3,1% г/г. Средняя за год инфляция сохранится на уровне 4%, а Банк России может вернуться к повышению ключевой ставки к концу 2021 года. Аналитики также отмечают, что на российском рынке акций ключевыми для развития отраслями станут банковский сектор, нефть и газ, авиация и сталелитейная промышленность. Наблюдается рост популярности инвестиционных продуктов, возрастает активность частного капитала.

Аналитик города по жилой недвижимости, член экспертного совета мэрии по поддержке строительной отрасли в Новосибирске Максим Марков считает, что ситуация на рынке может складываться менее оптимистично, и причинами этого могут стать серьезные макроэкономические пузыри, постпандемические деформации, исчерпание инструментов внутреннего влияния. «Кину ложечку дегтя в предыдущий доклад. Эмиссия ФРС США по итогам второго квартала 2020 года родила дополнительные эффекты кризиса. Вливание было крупнейшим за всю историю — мировая экономика заливалась ликвидностью, основной объем которой идет на фондовый рынок. Каким будет объем будущего „пузыря“ — самая серьезная загадка»,— прокомментировал он предыдущее выступление. Что касается рынка недвижимости, эксперт отмечает дефицит предложений на рынке новостроек и рост цен, который продолжится и в 2021 году и может достигнуть уровня 20%. Максим Марков указал на существующие противоречия: несмотря на снижение объемов строительства (во многом из-за перехода на эскроу-счета), программа «Жилье» предполагает пятикратный рост ввода жилых метров. При этом обеспеченность квадратными метрами жилья затормозилась и составляет в Новосибирске в среднем 28 кв. м жилья на человека, что меньше норматива по России в 30 кв. м.

«При этом мы видим, что рынок недвижимости в Новосибирске стал зрелым: раньше более 50% предложений составляли однокомнатные квартиры, сейчас этого нет. Ипотека берется под большую комнатность. В лидерах такие застройщики, как „Расцветай“, „Брусника“, „Сибмонтажспецстрой“, „Стрижи“, „Сибирьинвест“. Они предлагают комфортное жилье»,— подчеркнул господин Марков. Сегодня наблюдается большой рост сделок на рынке недвижимости, связанный со снижением ставок по ипотеке и выбором людей вкладывать свободные средства в недвижимость. При этом объемы предложений от застройщиков значительно меньше спроса.

Директор по продажам регионов Сибири и Дальнего Востока логистической компании DPD Илья Мартынов проанализировал ситуацию на рынке розницы. По его словам, оборот розничной торговли впервые за последние пять лет показывает отрицательную динамику, тогда как рост онлайн-продаж составляет 70%. «Аудитория маркетплейсов кратно увеличилась, но еще больше увеличилось число продавцов на них, и чаще всего это небольшие компании. DPD отметила рост количества самозанятых и ИП в портфеле компании на 43% в 2020»,— рассказал господин Мартынов. В числе других трендов — рост онлайн продаж продуктов питания, развитие сегмента «сделай сам» и ремонта автомобилей, увеличение числа самозанятых и занятых в сетевом бизнесе. «В этом году мы привлекли к работе в курьерской службе сотни самозанятых по всей России. В будущем мы ожидаем еще большего развития цифровизации, в том числе в секторе B2B, продолжения роста онлайн-продаж, ориентацию на экологичность и устойчивое развитие, расширение географии присутствия региональных компаний»,— сделал прогноз эксперт.

Подводя итоги встречи, Кирилл Зубарев заметил, что, несмотря на сложности и новые вызовы, поводов для оптимизма у бизнеса также немало, как и возможностей для дальнейшего развития.

Партнер

Маргарита Делидович