По факту получения ожогов сотрудниками липецкого «Либойла» возбуждено уголовное дело

Следственным отделом по Левобережному округу Липецка областного управления СКР возбуждено уголовное дело по факту получения ожогов работниками предприятия по переработке масличных культур во время производственного процесса (ст. 217 УК РФ). Речь идет о взрыве и последовавшем за ним пожаре на заводе «Либойл», входящем в ГК «Эфко».

По данным следствия, утром 28 декабря на территории предприятия из-за нарушений сложного технологического процесса экстрагирования произошло возгорание и задымление одного из отделений. В результате пострадали два оператора – 46-летняя женщина и 55-летний мужчина. С ожогами более 60% тела их госпитализировали. По предварительным данным, их здоровью причинен тяжкий вред. В СКР отметили, что уже проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы, находившиеся в момент аварии. Также правоохранители изъяли необходимую техническую документацию. Следователи намерены установить причины технического сбоя и должностных лиц, которые были ответственны за охрану труда на данном объекте.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Либойл» зарегистрировано в селе Сенцово Липецкого района в мае 2006 года с уставным капиталом 330,07 млн руб. для производства нерафинированных растительных масел. Генеральный директор компании - Алексей Голанцев. 51% в ООО принадлежит АО «Эфко продукты питания», еще 16,33% у Николая Бобина, а оставшаяся часть у АО «Зерос».

Подробнее о заводе «Либойл» и интересе к нему ГК «Эфко» читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Андрей Цветков