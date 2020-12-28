«Союзмультфильм» потребовал 8 млн руб. от ресторана за использование образа Чебурашки

ФГУП «Союзмультфильм» подало иск против владельца ресторана японской кухни «Тебурасика» Дмитрия Левицкого, сообщило Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ). Киностудия потребовала прекратить использование образа Чебурашки в интерьере, продвижении и концепции заведения, а также запросила компенсацию в размере 8 млн руб.

«Заявитель просит прекратить использование этих персонажей в оформлении ресторана, расположенного на Страстном бульваре в Москве, на вывеске, на стенах, в меню, в полиграфической продукции, в документации, а также на страницах ресторана в соцсетях Facebook и Instagram»,— говорится в сообщении.

Суд рассмотрит исковое заявление 22 января 2021 года. Право «Союзмультфильма» на товарные знаки, изображающие персонажей Чебурашку и Крокодила Гену, в 2018 году подтвердила Палата по патентным спорам.