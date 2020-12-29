Бумага-парень

Конкурсный управляющий ПАО «Мотовилихинские заводы» реализовал первый крупный актив должника — ЗАО «Агротехмашстройсервис», специализирующееся на производстве гигиенических бумажных средств. 100% акций компании из Казани за 164,55 млн руб. приобрел индивидуальный предприниматель, который, по данным источников, действовал в интересах экс-министра промышленности региона Кирилла Хмарука. Конечным приобретателем актива станет подконтрольное господину Хмаруку ООО «Никнас». Эксперты отмечают, что рынок бумаги для бытовых целей был стабилен и до пандемии, а после ее начала пошел в рост.



Как следует из сообщения ЕФРСБ, торги в форме публичного предложения по реализации 100% акций ЗАО «Агротехмашстройсервис» (Казань) состоялись 28 декабря. Единственным участником процедуры стал индивидуальный предприниматель из Калуги Дмитрий Борисов. Его предложение составило 164,55 млн руб. Договор купли-продажи имущества должен быть подписан в течение пяти дней. По данным „Ъ-Прикамье“, господин Борисов был номинальным участником и действовал как агент в интересах структур бывшего министра промышленности региона и экс-руководителя корпорации развития Пермского края Кирилла Хмарука. По словам знакомого с господином Хмаруком источника, конечным приобретателем казанского предприятия выступит зарегистрированное в Перми ООО «Никнас». Кирилл Хмарук является учредителем и директором этой компании. Господин Хмарук подтвердил факт сделки, но от дальнейших комментариев отказался. Знакомый с ним собеседник „Ъ-Прикамье“ говорит, что сделка была совершена на собственные средства бизнесмена. «Цель здесь понятная — извлечь прибыль»,— пояснил источник.

ЗАО «Агротехмашстройсервис» (АТМСС) занимается производством гигиенических средств под торговой маркой «Нега». Это предприятие ПАО «Мотовилихинские заводы» получило под контроль в 2009 году за долги экс-акционера Марата Загидулова. В отличие от материнской компании, казанское предприятие, как правило, было прибыльным. С 2015 по 2019 год ЗАО «Агротехмашстройсервис», по данным СПАРК, продемонстрировало отрицательный финансовый результат только по итогам 2017 года. 2019-й ЗАО закончило с чистой прибылью 13,77 млн руб. и рекордной за пять лет выручкой 659,205 млн руб. В 2016 году объем производства предприятия оценивался в 500 тонн в месяц.

Разговоры о продаже АТМСС начались еще в 2017 году. Впервые предложение избавиться от непрофильных активов озвучил Сергей Абрамов, занимавший в то время должность председателя совета директоров «Мотовилихинских заводов». Незадолго до этого ПАО вошло в процедуру наблюдения с долгами около 15 млрд руб., а в марте 2018 года «Мотовилихинские заводы» оказались в процедуре конкурсного производства. ЗАО «Агротехмашстройсервис» было включено в конкурсную массу должника, стоимость имущества предприятия, по оценке аудиторов, составила 240 млн руб.

Впервые на торги в форме открытого аукциона этот лот был выставлен в июне этого года. Начальная цена 100% акций ЗАО составила 365,5 млн руб. Но в итоге ни на этот аукцион, ни на последующий, когда начальная цена была снижена на 10%, не заявился ни один участник. После этого были объявлены третьи торги, но уже в форме публичного предложения с максимальной ценой 328,95 млн руб. Каждые семь дней после начала приема заявок она снижалась на 10%. При этом минимальная цена, согласно документам, не могла упасть ниже 164,475 млн руб.

Сейчас «Мотовилихинские заводы» ведут переговоры по реализации и других непрофильных активов — универсального дворца спорта «Молот», а также имущественного комплекса музея предприятия. Предполагается, что оба объекта по результатам торгов окажутся в муниципальной или региональной собственности. По мнению управляющего директора ПАО «Мотовилихинские заводы» Сергея Дядькина, торги должны проводиться с условием сохранения целевого назначения указанных объектов.

Оценивая инвестпроект Кирилла Хмарука, эксперты отмечают стабильный спрос на изделия из бумаги для бытовых нужд. «Перенасыщения на этом рынке нет точно,— считает экс-гендиректор ЦБК «Кама» Сергей Стародубцев.— Думаю, что для крупных городов вообще стоит вопрос об организации новых производств. Рынок отличался стабильностью и в „доковидное“ время, а после начала пандемии спрос на бумажные платки, салфетки и полотенца пошел вверх в связи с новыми требованиями к обеспечению чистоты».

Вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Елена Гилязова также говорит, что спрос на предметы гигиены в период пандемии коронавируса вырос. «Это общая тенденция, какой-то региональной специфики в данном случае нет,— отмечает госпожа Гилязова.— Конечно, со временем ограничительные меры будут либо смягчаться, либо сниматься вообще, соответственно спрос на те же бумажные полотенца и платки может упасть, что скажется на производителях, но пока это их время».

Вячеслав Суханов, Дмитрий Астахов