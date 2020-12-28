В Сочи заработал оперштаб по противодействию COVID-19 в период наплыва туристов

Сегодня в Сочи заработал оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Его деятельность будет координировать первый вице-губернатор Андрей Алексеенко. С 28 декабря по 10 января оперштаб круглосуточно будет координировать взаимодействие всех городских служб.

По прогнозу, в период новогодних каникул в Сочи ожидается порядка 350 тыс. туристов. Для обеспечения санэпидбезопасности и порядка на курорте дежурят мониторинговые группы, волонтеры разводят потоки отдыхающих, в отелях проводят дезинфекцию и следят со соблюдением масочного режима и соцдистанции. Кабинки канатных дорог горнолыжных курортов каждые четыре часа обрабатывают дезинфицирующими растворами. Чтобы избежать скопления людей, распределили разное время действия ски-пассов. Кроме того, в Сочи развернут дополнительный ковидный госпиталь на 200 коек. Возобновил работу обсерватор.

Как писал "Ъ-Кубань", в обсерватор будут помещать тех граждан, в которых будут выявляться признаки коронавирусной инфекции, в первую очередь – температура. Там у них будут брать тест на коронавирус, который будет готов в течение 1-3 суток.

Наталья Решетняк