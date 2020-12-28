ЦКАД открывается по частям

В Подмосковье открыли самый длинный участок Центральной кольцевой автомобильной дороги. Его протяженность — 170 км. Движение открыли на трассах от Горьковского шоссе до М4 «Дон», от М4 до А-107 и на бесплатном участке ЦКАД-5. Тарифы варьируются от 2,5 до 5 руб. за километр для легковых машин.

Какие дороги разгрузит ЦКАД? И остались ли у проекта нерешенные проблемы? На эти вопросы “Ъ FM” ответил член общественного совета при Минтрансе Подмосковья Андрей Мухортиков: «ЦКАД — крайне полезный проект для Москвы, Подмосковья и Российской Федерации в целом. Для Москвы он даст разгрузку МКАД, хотя не очень большую, конечно, несколько процентов, потому что все-таки он находится довольно далеко. Но он разгрузит МКАД от дальнего транзита, потому что “бетонка”, которая так же могла эту роль выполнять, конечно, для транзита совершенно не предназначена, в отличие от ЦКАД, где разрешенная скорость — 110 км/ч.

При этом очень многие развязки, съезды не построены или не достроены, часть из них достраивается сейчас, а часть пока только на стадии планирования находится. Это, конечно, не совсем хорошо, потому что поток на ЦКАД зависит в том числе от количества удобных съездов. Нужно еще и узкие места ликвидировать, которые в западной части ЦКАД существуют. Самое главное узкое место в районе Можайского шоссе, там однополосный железнодорожный переезд. Чтобы между двумя участками ЦКАД проехать, нужно проехать по Можайскому шоссе, объединившись с и так немаленьким потоком на нем. В западной части вообще почему-то развязки не предусмотрели, это тоже будет несколько тормозить реализацию транзитного потенциала.

Там как раз план есть, понадобится минимум два-три года на проектирование и утверждение строительства всего этого, может быть, даже четыре года».

Строить ЦКАД начали шесть лет назад. Сроки сдачи дороги несколько раз переносили. В 2019 году Счетная палата выяснила, что закончить работы вовремя не получится. Первоначально проект оценивали в 300 млрд руб. Но в итоге смета увеличилась на 40 млрд. Гендиректор информационного агентства «Строительство» Александр Гусев уверен, что ЦКАД окупится, но, вероятно, лишь через 25 лет: «Пару лет назад, когда я впервые прочитал о том, что не хватает денег, начали разбираться, почему, пришли к выводу о том, что, когда первоначально делали смету, не просчитывали возможные препятствия, в частности, инженерные сооружения — путепроводы, водопроводы, водоотведение и так далее.

Если концессионер берет на себя обязанность брать деньги за проезд, как правило, он просчитывает, за сколько лет он вернет эти деньги. Он не передаст дорогу в федеральную собственность или на обслуживание муниципальным властям, если он не вернет свои деньги.

Как правило, это не меньше 20 лет, я предполагаю, что в этом случае будет чуть больший срок, и за 25 лет должны окупить».

В ноябре открылся участок ЦКАД-3 длиной 106 км. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, кольцо замкнется к лету следующего года. Движение пока не запущено на 30-километровом участке дороги.

Илья Сизов