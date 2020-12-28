Прокуратура Ульяновской области снова займется «Гиппократом» и Красоткой

Прокуратура Ульяновской области начала проверку фактов, приведенных в вышедшей на телеканале «Россия 24» программе «Расследование Эдуарда Петрова. Пьющие-3. Дон Фанфурик». В сюжете телеканала сообщалось, что в поселке Мулловка Мелекесского района Ульяновской области торгуют алкогольным суррогатом, полученным на размещенном в поселке фармацевтическом предприятии ООО «Гиппократ» (производство лекарственных средств на спиртовой основе, зарегистрировано в Самаре), а отходы завода наносит значительный вред окружающей среде.

По поручению прокурора Ульяновской области для комплексного анализа ситуации и незамедлительного принятия мер по пресечению указанных фактов в поселок Мулловка выехала спецгруппа руководящих сотрудников аппарата прокуратуры области, сообщает ведомство.

По словам старшего помощника областного прокурора Василия Зимы, прокуратура также поручила полиции «дать принципиальную оценку каждому из фактов продажи жителям Мулловки и иных населенных пунктов спиртосодержащего фальсификата, в том числе полученного с использованием продукции ООО “Гиппократ”». Прокуратура также намерена проверить соблюдение лицензионного законодательства и деятельность органов власти, принимавших решения о выдаче компании и ее партнерам разрешений на аренду земельных участков.

На деятельность «Гиппократа», наносящего вред окружающей среде в Мулловке, жители поселка жаловались в различные инстанции уже много лет, но действенных мер к заводу не принималось. В августе 2017 года по вине «Гиппократа» произошел прорыв дамбы бардохранилища, барда вылилась в пруд Красотку, где погибла вся рыба, а затем — в пруд Фабричный. Восстанавливать пруды виновные не стали, расходы по рекультивации решило взять взяло на себя облправительство, пообещав полтора года назад предусмотреть на это 113 млн руб.

В связи с загрязнением Красотки было возбуждено уголовное дело по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды). В прокуратуре сообщают, что к ответственности был привлечен директор ООО «ИАЦ БРОК» (компания по утилизации отходов). Однако уголовное дело было прекращено после того как компания выплатила 2,3 млн руб. в качестве компенсации экологического вреда. Между тем восстановлением и рекультивацией прудов компания не занималась. В августе 2020 года прокуратура направила в суд иск о запрете ООО «ИАЦ-БРОК» эксплуатации шести котлованов-отстойников, обязательстве восстановить земельные участки в соответствии с видом разрешенного использования (сельхозназначение) и понуждении компаний «Гиппократ», ИАЦ-БРОК и «Агромаяк» восстановить пруд Красотка.

Сергей Титов, Ульяновск