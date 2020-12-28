В Сочи таможенника и инспектора Россельхознадзора подозревают в афере с мимозой

В Сочи по материалам УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении главного государственного таможенного инспектора и инспектора отдела карантинного фитосанитарного контроля Россельхознадзора. Они подозреваются в мошенничестве при пропуске через российско-абхазскую границу партии мимозы (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Установлено, что в марте 2019 года подозреваемые ввели в заблуждение женщину, провозившую через автомобильный пункт пропуска в Адлере партию мимозы. Они сообщили предпринимательнице о необходимости проверки груза на содержание карантинных вредителей, а также потребовали заплатить госпошлину в размере 50 руб. за каждый килограмм товара. Женщина согласилась и передала злоумышленникам требуемую сумму, которой они распорядились по собственному усмотрению.

В данный момент следователи продолжают сбор и закрепление доказательственной базы, а также выявление дополнительных эпизодов преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.

Наталья Решетняк