Исаакиевский собор останется без служб в Рождество

Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» будет закрыт для посещения во время новогодних праздников. Службы на Рождество в нем проводиться не будет. Об этом заявил пресс-секретарь учреждения Игорь Стахеев, сообщает ТАСС.

По его словам, в соответствии с постановлением Смольного, ГМП «Исаакиевский собор», храм Спас на Крови и Ризница не будут принимать посетителей с 30 декабря по 10 января. Церковные службы возобновятся с открытием музейных экспозиций.

Санкт-Петербургская епархия планирует провести богослужения во всех остальных храмах города.