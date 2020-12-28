На Кубани возбудили уголовное дело по факту вырубки тополиной аллеи

В Новороссийске после проверки Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту вырубки тополиной аллеи. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что вдоль автомобильной дороги в селе Цемдолина (в районе улицы Красина) были уничтожение 26 тополей. Ущерб, причиненный самовольной рубкой деревьев, составил более 3,4 млн руб.

Материалы проверки природоохранная прокуратура направила в следственный орган. В результате возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка деревьев, совершенная в особо крупном размере).

Как писал "Ъ-Кубань", жителя Апшеронского района задержали по подозрению в незаконной рубке лесных насаждений в Ольгинке.Сумму ущерба от его деятельности оценивают в 25 млн руб.

Наталья Решетняк