Начинающих инвесторов ограждают от сложных инструментов

Банкам и брокерам могут на два года запретить продажу сложных финансовых инструментов неопытным инвесторам. Как пишет “Ъ”, законопроект от Центробанка касается, например, структурных продуктов, облигаций без рейтинга, а также иностранных ценных бумаг, кроме тех, которые одобрит сам регулятор. Помимо этого, если доход по ценной бумаге будет меньше, чем две трети от ключевой ставки, регулятор хочет оставить за собой право приостановить ее продажу.

По сути, Центробанк хочет сам решать, во что инвестировать гражданам, считает вице-президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Валерий Петров. По его мнению, это никому не пойдут на пользу: «Безусловно, риски, которые несут граждане, снижаются. Однако у людей, по сути дела, не остается шанса заработать на финансовых рынках, так как они очень строго ограничены в выборе продуктов. Правильным решением, скорее всего, могло бы быть не столько ограничение, сколько повышение финансовой грамотности людей. Такая программа декларирована, но, к сожалению, она на практике пока не нашла повсеместного внедрения, и эффект от нее, честно говоря, пока весьма ограниченный».

Раньше регулятор обсуждал с участниками рынка, что неквалифицированные инвесторы могли бы покупать сложные финансовые инструменты, если пройдут тестирование. Оно останется, но регулятор собирается его усложнить. Если до этого обсуждался вариант с тестом из двух частей по десять вопросов, то теперь вопросов будет 50. А в списке разрешенных инструментов фактически останутся только самые надежные облигации и акции. Этот набор едва ли удовлетворит россиян, и они могут уйти к зарубежным брокерам, считает советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие Брокер» Сергей Хестанов: «Когда ставки по большинству консервативных инструментов очень низки, некоторые структурные продукты для многих инвесторов, безусловно, были бы полезны. Но в связи с тем, что внутренняя механика многих структурных продуктов достаточно сложна для понимания даже профессионалов, регулятор предпочел на некоторое время занять очень жесткую позицию.

В списке того, что можно будет продавать, продукты, которые отвечают чаяниям клиентов, нет.

В то же время фондовый рынок, по крайней мере, пока демонстрирует достаточно хорошую динамику. Соответственно, есть риск, что часть клиентов может, вообще, уйти на какие-то внебиржевые площадки, а теоретически даже за пределы российской юрисдикции, где, естественно, никаких гарантий защиты их прав нет и быть не может.

У довольно широкого класса клиентов популярные структурные продукты — либо со 100% защитой капитала, либо со взятием на себя небольшого и контролируемого риска, потому что сейчас уже многие люди понимают, что если продукт подразумевает полное отсутствие риска, то и доходность он обеспечит сопоставимую с депозитом. Чисто теоретически из предложенных продуктов можно собрать какой-то синтетический, который будет обладать свойствами достаточно близкими к чаяниям клиента. Допустим, на 80-90% от объема портфеля — надежные облигации, оставшуюся часть можно вложить в более рискованный инструмент, будь то акции или даже некоторые производные инструменты. Но на практике клиенты выбирали привлекательные продукты, которые уже упакованы в виде какого-то структурного продукта».

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В Центробанке объясняют ограничения недобросовестностью банков и брокеров, которые продают гражданам сложные финансовые продукты как альтернативу вкладам. Но до сих пор регулятор лишь рекомендовал участникам рынка остановить такие продажи, пока не будет введено тестирование. Ожидается, что оно начнется осенью 2021 года.

Сергей Гусев