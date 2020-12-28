На Кубани таможенник и сотрудник Россельхознадзора обвиняются в мошенничестве

В Сочи главный государственный таможенный инспектор и инспектор Россельхознадзора пункта пропуска «Адлер» на росийско-абхазской границе стали фигурантами дела о мошенничестве, сообщило Московское межрегиональное следственного управление на транспорте СК РФ. По версии следствия, инспекторы ввели в заблуждение женщину, перевозившую через границу груз, и получили от нее несуществующую пошлину.

Противоправная деятельность сотрудников ФТС и Россельхознадзора была выявлена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. По данным следствия, женщина-предприниматель в марте 2019 года перевозила через пост Адлер цветы мимозы. Инспекторы сообщили ей ложные сведения о том, что груз якобы облагается пошлиной 50 рублей за один килограмм цветов. Потерпевшая передала денежные средства, после чего фигуранты дела распорядились ими по своему усмотрению, сообщили в СУТ СКР.

Анна Перова, Краснодар