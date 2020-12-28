ДСК построил детский сад и центр допобразования

Фото: пресс-служба ДСК

В конце года ДСК успешно достроил проблемный жилой дом на Ленинском проспекте, 201 перепрофилировав его под социальные нужды города, а также ввел в строй детский сад в ЖК «Современник».



В конце декабря новый спортивно-образовательный центр и детский сад посетил глава города Воронежа Вадим Кстенин. Экскурсию по новым зданиям для градоначальника провели: генеральный директор АО «СЗ «ДСК» Андрей Соболев и председатель совета директоров АО «СЗ «ДСК» Александр Трубецкой.

Фото: пресс-служба ДСК

Первый за 30 лет

История скандальной стройки на Ленинском проспекте, 201 началась в 2015 году. Частная строительная фирма выкупила землю на аукционе и приступила к возведению 20-этажного жилого дома. Местные жители выступили резко против действий застройщика, так как изначально на этом участке планировалось строительство ФОКа. После вмешательства региональных властей и правоохранительных органов весной 2017-го стройку остановили. В феврале 2018 года в мэрии Воронежа нашли выход из конфликтной ситуации: вернуть денежные средства дольщикам, а здание достроить как социальный объект.

Реализацию проекта в соответствии с техническим заданием администрации города доверили ДСК. Комбинат за счет собственных средств переделал проект здания и в кратчайшие сроки построил современный центр допобразования.

«В нашем городе объекты допобразования не строились с 1986 года. И, конечно же, важно, что это современное учреждение появилось именно на Левом берегу. Уверен, здесь будет много всего интересного и важного для воронежских ребят и их развития», – подчеркнул Вадим Кстенин.

Фото: пресс-служба ДСК

Детский сад прямо в доме

Встроенно-пристроенный детский сад расположен на первых этажах многоквартирного жилого дома по ул. 9 Января, 68 корпус 2. Это уже второе дошкольное учреждение, построенное ДСК в жилом комплексе «Современник». Новый детсад для ребят в возрасте от 3 до 7 лет находится в соседнем корпусе и также рассчитан на 100 мест (5 групп). Он станет филиалом уже работающего ДДУ № 8.

В ходе экскурсии делегация осмотрела групповые помещения, в которых уже полностью оборудованы просторная раздевалка, яркая игровая, уютная спальня и миниатюрная туалетная комната, затем – пищеблок и музыкальный зал. Нареканий ни по качеству работ, ни по материально-техническому оснащению они не вызвали.

«Мы планируем продолжать развитие этого современного жилого микрорайона. В ближайшее время здесь появится еще один аналогичный детский сад, детская поликлиника на 250 мест и спортивный комплекс», – рассказал генеральный директор ДСК Андрей Соболев.