Джу Сучоун назначен гендиректором завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»

C 1 января 2021 года Джу Сучоун займет пост гендиректора завода «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». О назначении сообщает пресс-служба компании.

Ранее господин Сучоун занимал должность директора производственного дивизиона российского завода Hyundai Motor в Петербурге. Десять лет назад он принимал участие в запуске цеха сборки петербургского предприятия.

Напомним, что ведется строительство завода ООО «Хендэ ВИА Рус» по производству автомобильных двигателей. Проект реализуется в рамках заключенного ранее специнвестконтракта. Прямые инвестиции в него составляют 13,1 млрд рублей.