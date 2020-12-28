Как выбрать доступный центр диагностики для КТ легких

Эпидемия, которая захлестнула население, вынудила людей стать более внимательными к своему здоровью. Так как острое респираторное заболевание часто осложняется пневмонией, возникла необходимость в применении такого метода диагностики, как КТ – компьютерной томографии легких. Сама процедура занимает около 15-20 минут, в большинстве случаев не требует предварительной подготовки и может быстро показать, есть ли воспаление к легочной ткани или нет.



Для проведения КТ используется специальный аппарат, в который входят камера, стол для пациента и излучатели – они вращаются вокруг тела и передают на компьютер данные в виде изображения срезов на разной глубине. В результате врач получает развернутую картину и может понять, какой именно патологический процесс, в каком месте и какого характера обнаружен в тканях. Кроме собственно пневмонии, КТ позволяет обнаружить и описать любое новообразование, а также изменения в крупных сосудах грудной клетки.

Несмотря на то, что процедура КТ проводится не более получаса, некоторые люди вынуждены ждать своей очереди по несколько дней. Это связано с тем, что нагрузка на диагностические центры слишком возросла. В Москве были дни, когда запись на компьютерную томографию легких велась на несколько недель вперед. Такой вариант, конечно, не устраивает человека, который почувствовал себя плохо и хочет вовремя начать лечение опасного заболевания. Поэтому был создан Единый центр записи на МРТ/КТ/ПЭТ-КТ, в котором для пациента созданы комфортные условия. Во-первых, он может ознакомиться с перечнем всех центров, которые работают в городе. Во-вторых, он может узнать цены на процедуру в разных филиалах. В-третьих, он может просмотреть рейтинг и выбрать тот центр, которому он больше доверяет. В-четвертых, он может найти диагностический центр, в котором есть свободные места, записаться на прием и уже в день обращения пройти исследование.

Этот сервис значительно разгрузил медицинский сектор и помог распределить пациентов по разным лабораториям, чтобы каждая из них могла в нормальном режиме обслуживать посетителей.

Что это дает пациенту?

Он получает квалифицированную медицинскую помощь вовремя, без задержек. Это значит, что сразу после уточнения диагноза врач назначит ему адекватное лечение, которое приведет к благоприятному исходу. Все, что нужно – быть внимательным к своему самочувствию и своевременно пройти обследование.