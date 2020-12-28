Углич попал в топ-10 городов России с самыми высокими новогодними елками

Новогодняя елка города Углича Ярославской области заняла пятое место среди самых высоких живых елок, установленных в российских городах, сообщает портал ТурСтат. Портал составил топ-10 самых высоких новогодних елок России. В Угличе в этом году установили ель высотой 21 м.

Самая высокая живая новогодняя елка установлена в Уфе. Ее высота — 30 м. На втором и третьем месте символы Нового года, установленные в московском Кремле и на Дворцовой площади Санкт-Петербург. Их высота по 25 м. Четвертое место заняла 23-метровая елка, установленная в Сыктывкаре (23 метра). Замыкает первую пятерку 21-метровая елка, установленная на Успенской площади города Углича.

В первой десятке также живые новогодние елки, установленные в городе Данкове Липецкой области, и в городах Владимире, Брянске, Череповце и Пензе.

Самая высокая искусственная елка в России установлена в Татышев-парке города Красноярска. Ее высота – 55 м.

Антон Антонов