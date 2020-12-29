Протесты утекают в сети

Общественная активность в Свердловской области на фоне пандемии COVID-19 значительно снизилась. В частности, на это повлияли отказы властей региона в проведении акций протеста из-за распространения коронавируса и более жесткая реакция на них со стороны правоохранительных органов. Впрочем, общественники все равно смогли организовать подписную кампанию за возвращение прямых выборов мэров. По мнению экспертов, уровень общественности активности на Урале в последнее время переместился в социальные сети.



Представители общественности отметили значительное снижение числа активности в 2020 году в Свердловской области.

«Этот год единственный за последние несколько лет, когда не было крупных митингов и акций. Из-за пандемии были отменены все уличные мероприятия, а люди старались избегать скоплений»,— пояснил глава свердловского отделения общественной организации «Открытая Россия» Владислав Постников.

Одним из крупнейших мероприятий стала акция памяти Бориса Немцова, которая прошла в феврале. По оценкам организаторов, ее посетили около 5 тыс. человек.

По мнению собеседников “Ъ-Урал”, свердловские власти использовали карантинные ограничения в частности для отказа в проведении акций. «Заявления, направленные в региональное министерство общественной безопасности (МОБ), отклонялись под сомнительными предлогами. В то же время мероприятия, инициированные госструктурами, проводились без препятствий»,— подчеркнул председатель свердловского отделения партии «Яблоко» Сергей Хоренженко.

По его словам, в отказах МОБ присутствовали юридические коллизии.

«В одном из отказов в проведении пикета в качестве причины была указана необходимость использовать средства индивидуальной защиты. При этом в документе также подчеркивалось, что люди не должны скрывать лицо при участии в общественном мероприятии»,— рассказал господин Хоренженко.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова отмечает, что в 2020 году сотрудники полиции стали жестче вести себя с участниками акций. «Сейчас сотрудники полиции стали охотиться за каждым, кто стоит на улице с пикетом. У силовиков мнение, что если мы будем давать людям много воли, у нас может начаться свой Хабаровск. Но они не понимают специфику региона. Наши люди всегда активно выражают гражданскую позицию, за это я их уважаю»,— подчеркнула госпожа Мерзлякова.

Одной из самых громких общественных акций на Урале стал сбор подписей за возвращение прямых выборов мэров. Авторы инициативы смогли собрать более 11,7 тыс. подписей, чтобы областной парламент рассмотрел законопроект. Впрочем, депутаты все равно его отклонили.

Уральский политолог Сергей Мошкин полагает, что принятые коронавирусные меры переместили общественную активность с улиц в социальные сети. «Пандемия повлияла тем, что нельзя проводить массовые мероприятия. Но это не значит, что протестная активность снизилась — те мероприятия, которые могли бы быть на улицах города, ушли в онлайн. Так сформировалась новая система коммуникации»,— пояснил политолог Михаил Коробельников.

Власть на это уже реагирует. По словам господина Коробельникова, федеральные законы, принятые Госдумой после внесения поправок в Конституцию РФ, позволяют блокировать новые каналы коммуникации. В частности, оскорбления в интернете приравняли к публичным, запретили публиковать данные о личной жизни и работе силовиков, разрешили признавать митингами очереди на пикеты, ввели уголовную ответственность за клевету в интернете, разрешили отменять акции в день их проведения.

«Взаимодействие между общественниками и властью вышло на новый странный уровень, когда власть пытается создать выгодные условия на предстоящий год. Многие решения, которые были приняты, будут иметь негативные последствия в последующие годы»,— пояснил господин Коробельников. «Власти приняли законы из-за выборов в Госдуму и региональные парламенты, которые будут проходить в 2021 году. Властям хочется загнать протестующих, чтобы они не выплывали наружу. Но ограничения могут сделать меньше лишь видимый уличный протест»,— подчеркнул Владислав Постников.

Анастасия Реутова