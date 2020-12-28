Власти Новороссийска объяснили дефицит лекарств в городских аптеках

Специалисты отдела по взаимодействию с малым и средним бизнесом администрации Новороссийска провели мониторинг аптек города на наличие лекарств, сообщает пресс-служба мэрии. По результатам проверки установлено, что в аптеках города периодически возникает нехватка противовирусных лекарств, в том числе «Клексана» и «Цефтриаксона», а также завышена стоимость ртутных градусников до 300-400 руб. за штуку.

Представители аптечного бизнеса объясняют ситуацию ажиотажным спросом и отсутствием необходимого запаса лекарств у поставщиков. В связи с этим власти Новороссийска просят жителей города не скупать лекарственные препараты впрок.

Как писал "Ъ-Кубань", прокуратура Краснодарского края проверила аптеки региона на наличие лекарств, применяемых при лечении ОРВИ и коронавируса (антибиотики, жаропонижающие, противовирусные) и выявила ряд нарушений, которые приводят к дефициту жизненно необходимых лекарственных препаратов.

Наталья Решетняк