Воронежского арбитражного управляющего подозревают в присвоении 40 млн рублей

Прокуратура Воронежской области направила в региональный главк МВД материалы проверки по делу о банкротстве ООО «Алмаз» для решения вопроса о возбуждении уголовного дела о присвоении или растрате. Об этом сообщили в самом ведомстве.

Согласно данным проверки, в 2017-2019 годах конкурсный управляющий общества снял со счетов компании более 40 млн руб., которые будто бы пошли на выплату зарплат. Но проверка показала, что в штате ООО на тот момент не числилось ни одного работника. Как поясняют в прокуратуре со ссылкой на данные налоговой, в вышеуказанный период зарплата вообще не начислялась. «Сведения о задолженности по выплате заработной платы перед работниками ООО “Алмаз” отсутствуют, судебных актов о взыскании указанной задолженности не имеется. Указанные обстоятельства свидетельствуют о фиктивности назначения платежа, незаконном обращении конкурсным управляющим финансовых средств, поступивших на расчетный счет должника, в свою пользу, игнорировании требований кредиторов и совершении, таким образом, хищения денежных средств со счета ООО “Алмаз”»,— уточнили в прокуратуре.

По данным арбитражного суда Воронежской области, конкурсным управляющим ООО «Алмаз» с момента признания компании банкротом в ноябре 2015 года был Вадим Баженов. В октябре 2019-го его отстранили из-за отказа проводить собрание кредиторов по просьбе Россельхозбанка. Примечательно, что финорганизация намеревалась л поднять на собрании вопрос об отстранении господина Баженова от управления «Алмазом» в связи с затягиванием процедуры банкротства.

Валерия Розбот