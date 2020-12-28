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С начала зимы снегоплавильные пункты в Петербурге приняли 75 тыс. кубометров снега

За минувшие сутки снегоплавильные и снегоприемные пункты Петербурга приняли 21 тыс. кубометров снежных масс. В настоящий момент все специализированные сооружения работают в штатном режиме, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В общей сложности снег в Петербурге утилизируется на 18 объектах ГУП « Водоканал Санкт-Петербурга» — 11 снегоплавильных и семи стационарных снегоприемных пунктах. Их общая мощность составляет 101,5 тыс. кубометров снега в сутки. Первый снег пункты приняли 11 декабря. В целом с начала зимнего сезона они утилизировали уже 75 тыс. кубометров снежных масс.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Водоканалу на содержание снегоплавильных и снегоприемных пунктов были выделены субсидии.

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