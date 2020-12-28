03 января, воскресенье
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Таможенники изъяли у мужчины 20 кг незадекларированной красной икры

Сотрудники таможенного поста МАПП Куйбышево Ростовской таможни изъяли у гражданина России несколько сумок красной икры, которая не была задекларирована. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

В автомобиле Лифан, на котором мужчина прибыл на таможенный пост, сотрудники обнаружили более 20 кг красной икры в 157 банках. Как рассказал таможенникам нарушитель, перевезти икру через границу и передать человеку на Украине его попросил знакомый. В отношении мужчины было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров).

Наталья Шинкарева


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