Таможенники изъяли у мужчины 20 кг незадекларированной красной икры

Сотрудники таможенного поста МАПП Куйбышево Ростовской таможни изъяли у гражданина России несколько сумок красной икры, которая не была задекларирована. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

В автомобиле Лифан, на котором мужчина прибыл на таможенный пост, сотрудники обнаружили более 20 кг красной икры в 157 банках. Как рассказал таможенникам нарушитель, перевезти икру через границу и передать человеку на Украине его попросил знакомый. В отношении мужчины было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров).

Наталья Шинкарева