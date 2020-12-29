Присяжные заседатели проявили сострадание

Вчера во Втором Восточном окружном военном суде коллегия присяжных вынесла решение по делу солдата Рамиля Шамсутдинова, в октябре прошлого года в воинской части в Забайкальском крае расстрелявшего своих сослуживцев. Присяжные признали его виновным, но заслуживающим снисхождения. Заседатели были единогласны в вопросе виновен ли подсудимый, а по вопросу снисхождения их мнения разошлись — пятеро были за, трое против. Защита Рамиля Шамсутдинова воодушевленно восприняла вердикт коллегии. Гособвинение требовало наказать срочника по всей строгости закона, упирая на то, что вина солдата полностью доказана. Адвокаты подсудимого считают, что приговор суда будет оглашен до конца года.

Вчера во Втором Восточном окружном военном суде в Чите, где слушается дело Рамиля Шамсутдинова, судья завершил произносить напутственное слово присяжным заседателям, после чего те удалились в совещательную комнату для принятия решения. Им предстояло ответить на 13 вопросов. Вердикт они вынесли в этот же день.

Коллегия присяжных единогласно признала Рамиля Шамсутдинова виновным, а вот по поводу того, заслуживает он снисхождения или нет, мнения заседателей разошлись. Пятеро высказались положительно по этому вопросу, трое — отрицательно. Таким образом большинством голосов коллегия сочла, что Рамиль Шамсутдинов, открывший 25 октября 2019 года в воинской части поселка Горный Забайкальского края стрельбу по своим сослуживцам, в результате которой восемь человек погибли и двое были ранены, заслуживает снисхождения при вынесении приговора. Коллегия присяжных сочла, что преступление подсудимый совершил на почве конфликта со старшим лейтенантом Даниилом Пьянковым.

Солдата судят по обвинению в покушении на убийство двух или более лиц, совершенном общеопасным способом (ч. 3 ст. 30 и п. «а», п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), и по обвинению в убийстве двух или более лиц (п. «а», п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Ранее, в прениях, военный прокурор призывал присяжных признать подсудимого виновным в полном объеме и не заслуживающим снисхождения. Защита просила проявить к нему сострадание. Сам Шамсутдинов в своем последнем слове раскаялся и попросил прощения у родственников убитых и раненных солдат. Но не стал извиняться перед супругой расстрелянного им Даниила Пьянкова. Ранее подсудимый сообщил суду, что старший по званию угрожал ему протереть его лицом ободок унитаза, так как солдат, по его мнению, не справлялся с наведением чистоты в армейском туалете, и заставлял учить армейский устав вместо сна. «Довели меня до этой ситуации. Я этого не хотел. Я сам не понял, как это произошло. Я раскаиваюсь в содеянном», — сказал Рамиль Шамсутдинов в суде.

«Мы удовлетворены решением коллегии. Слава богу, присяжные услышали нас и заявили о снисхождении к Рамилю Шамсутдинову. Я должен сказать, что это победа стороны защиты, потому как нам все-таки удалось донести до присяжных, что главным виновником этой трагедии является не 19-летний на тот момент Рамиль Шамсутдинов, а неуставные взаимоотношения и дедовщина в армии. Это и есть главная причина этой трагедии», — заявил „Ъ” адвокат Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев. Он выразил надежду, что «руководство Минобороны сделает правильный вывод и наконец начнет работать над искоренением такого жуткого явления как дедовщина в нашей армии». Как сообщил „Ъ” второй адвокат подсудимого Равиль Тугушев, на вторник назначено заседание в суде, где будет заслушиваться характеризующий материал на его подзащитного. После этого, считает адвокат, судья удалится в совещательную комнату и на основании решения присяжных вынесет приговор. Он предположил, что приговор будет оглашен до конца этого года. «Скорее всего судья озвучит резолютивную часть, а мотивировочная будет изготовлена позже», — сказал „Ъ” Равиль Тугушев.

Екатерина Еременко