В Астрахани осудили гендиректора стройфирмы и его заместителя за крупное хищение

Ленинский районный суд Астрахани вынес приговор в отношении бывшего генерального директора ООО «Специализированный застройщик «АстДомСтрой-Инвест» Юсуфа Зейнединова и его заместителя Сафидина Тагивердиева. Они признаны виновными в крупном хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, в августе 2019 года гендиректор строительной компании и его заместитель предложили гендиректору другого общества приобрести причал площадью более 300 кв. м за 9 млн руб. Покупатель передал в рамках договора купли-продажи часть денежных средств в размере 3 млн руб., однако обвиняемые, предположительно, продали указанный причал третьему лицу, якобы не вернув деньги потерпевшему.

Суд назначил каждому наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, со штрафом в размере 500 тыс. руб.

Мария Шахрай