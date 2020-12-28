Минивэн Kia Carnival будет стоить от 2,6 млн рублей

Компания Kia назвала стоимость нового поколения минивэна Carnival на российском рынке.
Как сообщает южнокорейский автопроизводитель, базовая версия автомобиля обойдется покупателям от 2,6 млн руб. Столько будет стоить вариант со 199-сильным 2,2-литровым турбодизелем и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Также в России появится Kia Carnival с 249-сильным атмосферным 3,5-литровым бензиновым V6 и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Новая модель сертифицирована с передним приводом, с 7- и 8-местной конфигурацией салона. Стоимость остальных комплектаций назовут позже.
Напомним, премьера нового Kia Carnival состоялась летом 2020 года. На российский рынок новый минивэн должен выйти в первом квартале 2021 года.