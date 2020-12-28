В 2020 году в Ростовской области 231 участок земли под жилищное строительство реализовали через аукционы

В Ростовской области в текущем году с целью строительства жилья через аукционы был реализован 231 земельный участок. Об этом сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на главного архитектора региона Игоря Далаксакуашвили.

Общая площадь участков составила 250 кв. м. Отмечается, что в основном участки предназначены для индивидуального жилищного строительства. «В прошлом году активность граждан и застройщиков в этом направлении была значительно выше. Органы местного самоуправления смогли вовлечь в хозяйственный оборот 601 участок общей площадью порядка 900 тыс. кв. м»,— рассказал господин Далаксакуашвили агентству.

Наталья Шинкарева