В Казани осудили обвиняемого в хищении 3 млн рублей бухгалтера

Приволжский райсуд Казани приговорил бухгалтера жилищно-строительного кооператива «Казанка-5» к четырем годам лишения свободы условно. Ее признали виновной в хищении свыше 3,4 млн руб. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Татарстана.

Отмечается, что с июля прошлого года по май нынешнего осужденная путем обмана похитила со счетом кооператива свыше 3,4 млн руб., которые предназначались для расчетов с поставщиками и для оплаты капитального ремонта. «Женщина переводила средства на личный банковский счёт, а в дальнейшем часть из них - на оффшорную платежную платформу, которая активно работает с криптовалютой. При этом с целью сокрытия факта хищения денежных средств со счёта ЖСК злоумышленница составила недостоверный отчёт за 2019 год», — отметили в прокуратуре.

Позже против бухгалтера возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Вину она признала. Однако ущерб возмещен не был, добавили в ведомстве.

"Ъ-Казань"