Военно-медицинская академия в Петербурге начала прием больных с коронавирусом

В понедельник, 28 декабря, прием пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 начала Военно-медицинская Академия им. С.М.Кирова. В стационаре для этих целей подготовлены 150 специализированных коек, в том числе 10 реанимационных.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, ВМА имени Кирова стала седьмым федеральным стационаром, который развернул свои коечные мощности для лечения больных с COVID-19.

В целом на сегодняшний день под коронавирус в Петербурге перепрофилированы 23 больницы (16 городских и семь федеральных). В них развернуто 11 925 инфекционных коек, из которых свободны 1041 (8,7%).