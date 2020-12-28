Медучреждения Волгоградской области получили новые машины скорой помощи

В Волгоградской области 90 новых машин скорой помощи выйдут на линии с 1 января 2021 года. Современные машины пополнили парк медучреждений Волгограда и Волжского. Об этом сообщили в областной администрации.

По информации облздрава, новые автомобили по техническим характеристикам превосходят своих предшественников. Машины поступают в ведение клинической станции скорой медпомощи, 63 из них будут обслуживать вызовы жителей Волгограда, 27 — Волжского. Всего в Волгоградской области ежедневно выходят на линию более 230 автомобилей.

Как отметили в обладминистрации, в регионе продолжается плановое обновление автотранспорта медорганизаций. В Волгоградской области автопарк машин скорой помощи уже обновлен на 90%.

Мария Шахрай